Hwang Sun-woo scrive storia del nuoto asiatico a Busan

Il nuotatore coreano Hwang Sun-woo ha raggiunto un importante traguardo nel nuoto asiatico. Nella finale dei 200 metri stile libero ai Giochi Nazionali di Busan, ha nuotato in 1’43’’92, stabilendo un nuovo record asiatico e superando il precedente primato di Sun Yang, fissato a 1’44’’39 nel 2017 a Budapest.

Questo nuovo tempo non solo migliora il suo record nazionale, ma lo porta anche al settimo posto nella classifica all-time per questa specialità. Hwang ha superato atleti di grande calibro come il tedesco Paul Biedermann, l’americano Michael Phelps e il rumeno David Popovici. L’ottimo risultato ottenuto a Busan sarebbe già valsa la terza prestazione mondiale della stagione precedente.

L’impresa di Hwang ha attirato molta attenzione anche in Cina, dove i media hanno evidenziato il suo successo nel superare il leggendario Sun Yang, tre volte campione olimpico. Gli esperti temono che questo possa avere un impatto significativo sui prossimi Giochi Asiatici di Nagoya nel 2026, evidenziando come Hwang rappresenti una seria minaccia per altri nuotatori come Zhang Zhanxuo e Pan Zhanle. Hwang ha infranto la barriera dell’1’44, cambiando così l’assetto del nuoto asiatico.