Husky diverte il bimbo con la voce di Homer Simpson e di Scooby Doo

Un dolce esemplare di Husky diverte il bimbo di casa intrattenendolo con la voce di Homer Simpson o dell’amatissimo Scooby Doo.

Ha superato i 18.7 milioni il numero complessivo di visualizzazioni raggiunte al virale filmato che immortalato la nascita di un’amicizia davvero speciale. A colpire innanzitutto gli utenti pare sia stata la sua colonna sonora, riassumibile nelle voci di due amatissimi protagonisti appartenenti all’universo dei cartoni animati. Con oltre 2.3 milioni di apprezzamenti, da parte degli utenti su TIkTok, il simpatico episodio tra un Husky siberiano e un sorridente infante sembra essere ufficialmente uno dei più celebri filmati riguardanti gli animali e pubblicati quest’ultima settimana di maggio.

Il piccolo fratellino umano del bellissimo esemplare di Husky è apparso insieme al suo amico del cuore a quattro zampe su TikTok, lo scorso 22 maggio, grazie all’ultima pubblicazione della mamma del bimbo, nonché nota blogger: @ember.sky.

Dolci tenerezze, spensieratezza, purezza e divertimento: è questo il travolgente risultato che è stato colto dalla maggioranza degli spettatori all’adorabile scambio dato dalle parole pronunciate dall’irresistibile duo. “Che bello il cane, ha la voce di Homer Simpson“, scrive nel mentre un utente diverto – tra i commenti – per sottolineare una delle più evidenti particolarità dell’episodio.

Chi non ricorda – tra le più famose avventure di animali nei cartoni – quelle di Scooby Doo? Anche lui sarebbe stato chiamato in causa dagli spettatori, associando la voce dell’Husky a quella del famoso alano, mentre – con la bocca sulla pancia – fa il solletico al bimbo.

Nel frattempo, aggiungendosi ai migliori film con animali parlanti, potrebbe essere presa in considerazione l’idea di trasformare la simpatica coppia nei futuri protagonisti di uno spin-off originale di uno dei capolavori d’animazione precedentemente citati. L’enfasi degli utenti nel far notare di come manchi soltanto la voce dell’amico di Scooby, Shaggy, sembra sostenere tale idea.

Il video del quattro zampe, che svolge attivamente il ruolo di baby-sitter per sostituire momentaneamente la sua mamma umana, e del bimbo che ride a crepapelle è davvero “una delle cose più belle che ho visto oggi“, ha pertanto aggiunto – sul finale, tra i commenti – un’ultima spettatrice al filmato.