Hummels, ritiro o rinnovo con la Roma? La scelta del difensore

Mats Hummels annuncia il suo ritiro dal calcio giocato. Il difensore della Roma, che si era unito alla squadra giallorossa lo scorso settembre come svincolato, ha condiviso un video sui suoi social per comunicare la decisione. Dopo una stagione altalenante, l’esperienza in Serie A sarà l’ultima per Hummels, che ha avuto una carriera prestigiosa.

Nel video, intitolato “La fine. Grazie!”, il calciatore rievoca i momenti salienti della sua carriera, che include tappe importanti con il Borussia Dortmund, il Bayern Monaco e la Nazionale tedesca. Hummels si sta preparando a chiudere la sua carriera nella Roma, con altre otto partite da disputare.

Si parla di motivi familiari alla base della sua decisione, poiché il difensore desidera trascorrere più tempo con i suoi cari. Hummels ha ringraziato attraverso il suo tweet le diverse squadre con cui ha giocato, esprimendo gratitudine anche ai tifosi. La sua carriera è stata costellata da successi, e il difensore lascia un’eredità significativa nel mondo del calcio, essendo uno dei giocatori più rispettati della sua generazione.

Il ritiro di Hummels segna la fine di un’epoca per un atleta che ha avuto un impatto straordinario nel calcio europeo. Con 28 presenze in nazionale e numerosi trofei vinti con i club, il difensore ha dimostrato di essere un pilastro della difesa e un leader in campo. La notizia del ritiro è stata accolta con affetto dai suoi fan e colleghi, che celebrano i suoi successi e la carriera lunga e brillante.