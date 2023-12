Humane annuncia la data di uscita di AI Pin, il device basato su IA

La società Humane ha annunciato venerdì che il suo innovativo dispositivo indossabile alimentato dall’intelligenza artificiale, denominato AI Pin, inizierà ad essere spedito nel marzo del 2024 agli acquirenti statunitensi. Chi ha effettuato ordini con consegna prioritaria riceverà per primo il proprio dispositivo. Humane ha precisato che le spedizioni verranno effettuate in base alla data di acquisto, come riportato in un post sulla piattaforma X. Nonostante Humane non abbia fornito una data precisa per l’inizio delle spedizioni, la finestra temporale di marzo è più dettagliata rispetto al generico “inizio 2024” menzionato dalla compagnia lo scorso novembre.

Durante la presentazione ufficiale avvenuta il mese scorso, Humane ha mostrato le capacità dell’AI Pin di utilizzare diversi servizi di intelligenza artificiale per rispondere alle richieste degli utenti, il tutto senza la necessità di uno schermo. Tuttavia, nel video di presentazione, una risposta fornita dall’AI presentava un errore significativo. L’azienda ha inoltre dimostrato il suo sistema di proiezione, capace di visualizzare informazioni sulla mano dell’utente. Questo dispositivo all’avanguardia però ha un costo elevato: l’AI Pin ha un prezzo base di $699 e richiede un abbonamento mensile di $24 per ottenere un numero di telefono e l’accesso ai dati cellulari.