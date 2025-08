Hulu lancia Sei il mio primo? il nuovo reality d’amore!

Il mondo del gossip è in fermento per l’imminente arrivo di un nuovo reality show su Hulu che promette di intrattenere gli appassionati di appuntamenti. La serie si intitola “Sei il mio primo?” e mette in scena ventuno single in cerca di amore, pronti a vivere avventure romanticamente piccanti su una splendida spiaggia.

Tra le peculiarità del programma, spicca il fatto che tutti i partecipanti sono vergini, il che aggiunge un ulteriore strato di interesse alla dinamica del gioco. Prodotti dai creatori di “Love Island USA”, il reality esplorerà appuntamenti audaci e situazioni imbarazzanti, con i concorrenti che devono affrontare il rischio di essere eliminati.

A guidare questa avventura romantica ci sono due volti noti: Colton Underwood, ex protagonista della serie “Bachelor”, e Kaitlyn Bristowe, anch’essa ex concorrente di “The Bachelor”. Insieme, condurranno i single attraverso sfide che metteranno alla prova le loro relazioni.

Tutti e dieci gli episodi di “Sei il mio primo?” saranno disponibili su Hulu a partire dal 18 agosto, giorno in cui andrà in onda anche il primo episodio in diretta alle 10/9c. Con la promessa di momenti divertenti, romanticismo e tensioni, questo show si prepara a catturare l’attenzione di tutti gli appassionati del genere.