Ogni animale merita di avere una seconda possibilità di vita. Oggi proprio per questo abbiamo deciso di raccontarvi la storia di un cane chiamato Hugo, che è venuto al mondo con una rara malformazione. Grazie all’aiuto di alcune persone speciali però, è riuscito a superare i problemi.

CREDIT: YOUTUBE

Questa vicenda ha commosso migliaia di persone, ma soprattutto ha dimostrato a tutti che i miracoli esistono davvero nella vita.

Hugo ha 2 anni, ma quando è venuto al mondo, quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia umana, ha deciso di abbandonarlo. Purtroppo non era come i suoi fratellini a quattro zampe, perché non camminava.

Quelle persone malvagie, credevano che l’unica soluzione fosse mettere fine alla sua vita. Per questo lo hanno portato nel rifugio locale e dopo aver parlato dei suoi problemi, hanno detto ai volontari che la cosa più logica da fare era sottoporlo ad eutanasia.

CREDIT: YOUTUBE

Il medico dopo la visita gli ha diagnosticato la sindrome del nuotatore. Purtroppo aveva dei problemi ai muscoli delle zampe, che ovviamente gli impedivano di camminare.

Una delle volontarie è riuscita ad allertare i ragazzi di The Tucker Farm, che si sono subito fatti avanti per aiutarlo. Mettere fine alla sua vita per loro, non era una soluzione logica, anzi desideravano solo fare qualcosa per cercare di farlo tornare a stare bene.

La strada per la guarigione del piccolo Hugo

CREDIT: YOUTUBE

Quelle persone dal cuore enorme, lo hanno sottoposto a diverse terapie. Una di queste era proprio la ginnastica in acqua, poiché sapevano che avrebbe portato a dei risultati in poco tempo.

Infatti Hugo grazie a tutti questi trattamenti, ha imparato a camminare ed ora è un cucciolo felice e soddisfatto della sua vita. Ecco il video della sua storia di seguito:

La notizia più bella è arrivata poco tempo fa. Una famiglia amorevole, sin dal suo arrivo in quel rifugio si è interessata a lui ed adesso hanno avuto la possibilità di adottarlo. Anche questo cane dolce ha trovato la sua casa per sempre ed ha un fratellino a quattro zampe con cui può correre, giocare e divertirsi.