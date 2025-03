Huggies Little Movers, Pannolini Taglia 6 (16-30 Kg), Design Disney, Confezione Scorta da 102 Pz

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

35,70€ - 26,77€

(as of Mar 21, 2025 18:50:25 UTC – Details )

Prezzo:





I pannolini Mutandina Huggies Little Movers sono creati per seguirti ovunque, baby! Grazie ai suoi strati soffici come nuvole, i cuscinetti assorbenti morbidi come agnellini e la fascia elastica vellutata come un coniglietto, potrai muoverti in completa libertà. Inoltre i canali attivi distribuiscono il bagnato in modo uniforme, creando l’effetto “anti mucchio”. Indossa questi Huggies, baby, così soffici che ti sembrerà di non averli.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 38,7 x 29,7 x 26,2 cm; 1,02 kg

Produttore ‏ : ‎ Kimberly Clark

ASIN ‏ : ‎ B07BQ13X13

Numero modello articolo ‏ : ‎ 102

Paese di origine ‏ : ‎ Repubblica Ceca

Categoria ‏ : ‎ Bambini Unisex

ULTRA ASSORBENZA: I pannolini Huggies Little Movers garantiscono asciutto fino a 12 ore! Assorbono in un attimo grazie ai cuscinetti e sono super morbidi.

ULTERIORE PROTEZIONE: Con effetto “anti mucchio” che distribuiscono il bagnato in modo uniforme grazie ai canali attivi.

OTTIMA VESTIBILITÀ: La fascia elastica in vita si adatta facilmente al pancino del tuo bambino per una migliore vestibilità ed è super morbida. Inoltre, grazie alla nuova tasca posteriore, le fuoriuscite sulla schiena non saranno più un problema.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATI: I pannolini Huggies Little Movers sono clinicamente e dermatologicamente testati.

ATTENZIONE: La confezione potrebbe differire dalle immagini, ma il prodotto può ritenersi equivalente