Hub USB C, ZESKRIS MacBook Adaptador USB, 6 en 1 USB C Hub Multiport Adapter con 2 USB 3.0 SD/Micro SD Card Reader 4K HDMI 100W PD para Macbook Air/Pro, Switch y más

Hub USB C All IN ONE Real Space in alluminio: l’elegante adattatore USB per MacBook ha combinato perfettamente tutte le funzioni di cui hai bisogno. Hub da USB C a HDMI dotato di HDMI 4K@30HZ, usb3.0 a 2 porte, lettore di schede SD/Micro SD e alimentazione di tipo c fino a 100W. Il guscio in alluminio spaziale premium rende l’hub USB C robusto e durevole, progettato anche per prevenire il surriscaldamento, mantenendo te e i tuoi dispositivi al sicuroAdattatore HDMI 4K di tipo c: l’adattatore HDMI di tipo c estende lo schermo con la porta HDMI 4K, che trasmette direttamente immagini e video HDMI 4K 3840 x 2160 a 30 Hz realistici che offrono un’esperienza di risoluzione 3D coinvolgente. Supporta 3840×2160 4K@30Hz, 1920×1200, 1920 x 1080, 1280 x 1024 e risoluzioni inferiori a 60HzAdattatore multiporta hub USB c efficiente: l’adattatore multiporta hub USB c da 5 Gbps USB 3.0 può trasferire film ad alta definizione, immagini, file di grandi dimensioni, ecc. In pochi secondi, che è 10 volte più veloce di USB 2.0. L’adattatore USB ha uno slot per schede SD/Micro SD fino a 104 M/S, che può trasferire facilmente foto o video ripresi dalla fotocamera dalla scheda al laptop in pochi secondiPotente ricarica pass-through da 100 W: l’adattatore MacBook Pro supporta una ricarica pass-through USB C da 100 W, ideale per MacBook Pro/Air o altri dispositivi USB c in ufficio o nelle sale riunioni. Design elegante, leggero e confortevole. La tua scelta principale Hub USB C

25,99€ – 19,99 €