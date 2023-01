Hub USB C, ZESKRIS 6 in 1 MackBook USB multiporta Adattatore con 2 USB 3.0 SD/MicroSD Lettore di schede 4K HDMI 100W PD per Macbook Air/Pro e altri dispositivi tipo C

Descrizione prodotto

Il 5Gbps USB3.0 dell’adattatore multiporta hub USB c può trasferire film ad alta definizione, immagini, file di grandi dimensioni, ecc. in secondi, che è 10 volte più veloce di USB2.0.

L’adattatore HDMI di tipo c estende lo schermo con la porta HDMI 4K, che trasmette direttamente immagini e video 4K 3840 x 2160@30Hz HDMI che offrono un’esperienza di risoluzione 3D coinvolgente.

L’adattatore USB ha uno slot per schede SD/Micro SD fino a 104M/S, che può facilmente trasferire foto o video scattati dalla fotocamera dalla scheda al laptop in pochi secondi.

L’adattatore MacBook Pro supporta una ricarica pass-through USB C da 100 W, ideale per MacBook Pro/Air o altri dispositivi USB c in ufficio o sale riunioni.

Specifiche

Adattatore da USB c a USB, che supporta Windows, MacBook e dispositivi Android dotati dello slot USB C.

1. Supporta uscita video con risoluzione max 30Hz e 4K* 2K.

2. Conforme alle specifiche USB3.0, USB1.1/2.0.

3. Supporta USB3.0 ad alta velocità fino a 5 Gbps.

4. SD/Micro SD fino a 104 Mbps.

5. Dotato di rilevamento e protezione di sovracorrente.

6. Cavo di prolunga USB C integrato.

7. Plug & Play. Potenza PD: 100 W.

8. Supporta Windows 98SE/ME/2000/XP/2003/Vista/7/8/10 e Mac OS 10. x o superiore/IOS ancora.

Che cosa si ottiene

1 x ZESKRIS USB – C Hub

1 x Manuale

Nota

Poiché l’uscita corrente del nuovo MacBook è di circa 1,5 A. quando il carico supera 1,5 A, il computer avvierà tempestivamente l’auto-protezione – l’alimentazione USB.

Compatibilità dispositivo

MacBook Pro (2021/2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016)

MacBook Air (2020/2019/2018)

Pixelbook (2017)

Lenovo: Yoga/Yoga5 Pro/ Yoga6 Pro/ Yoga900 13″/ThinkPad X1 Carbon 2017, Mix720/Air 13 Pro/ Idea pad 720s/ThinkPad 13/ ect

Samsung: Serie Notebook/serie Galaxy ecc

HP: Jingling4 Pro / Pavilion X2、EliteBook Folio G1/840 G5/ SPECTRE 13 ecc

Dell: G3/G5/G7 serie/Lingyue5000/Lingyue700/XPS13/XPS15 ecc

Google: Chromebook Pixel, PixlBook Pen ecc

Microsoft: Surface Book 2/Surface Go ecc

Mela: 2018 Apple iPad Pro 11 pollici/Il 3 iPad Pro 12,9 pollici

Huawei: M5/M6/Mate libro e

Samsung: Galaxy Tab S7/S6/ Tab S5e/ Tab A 10.5/ Tab S4 / Tab S3 9.7 / Galaxy Book Flex ecc

Interruttore Nintendo

Interruttore: Switch 2017/2018/2019/2020

Compatibilità del sistema

Windows7/8/10, Windows XP, Google Chrome OS, Ipad OS, Mac OS X Yosemite, Mac OS X EI Capitan, Mac OS Sierra o versioni successive.

Hub USB C di compatibilità universale: l’hub USB C di ZESKRIS è perfetto per Mackbook Pro/Air, desktop, Microsoft Surface, proiettore, stampante, monitor, Galaxy S21, Chrome Book, AirBook, iPad, tastiera, mouse e molti altri. Inoltre, abilita l’uso con MacBook Pro meno recenti. Supportiamo una garanzia di 18 mesi senza preoccupazioni e un servizio clienti cordiale

Hub USB C All IN ONE Real Space in alluminio: l’elegante adattatore USB per MacBook ha combinato perfettamente tutte le funzioni di cui hai bisogno. Hub da USB C a HDMI dotato di HDMI 4K@30HZ, usb3.0 a 2 porte, lettore di schede SD/Micro SD e alimentazione di tipo c fino a 100W. Il guscio in alluminio spaziale premium rende l’hub USB C robusto e durevole, progettato anche per prevenire il surriscaldamento, mantenendo te e i tuoi dispositivi al sicuro

19,99 €