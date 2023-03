Hub USB C, SHULIANCABLE 4 Porte Adattatore Type C con 1 USB 3.0 (5 Gbps) & 3 USB 2.0, Multi USB Hub Adattatore per Macbook Pro/Air, iPad, PS4, Xbox, Windows, Android, Linux (USB – C)

Descrizione prodotto

Super Velocità

Hub USB C ha quattro porte, una porta 3.0 e tre porte 2.0 possono essere utilizzate contemporaneamente, la velocità di trasmissione di 3.0 è 5.0Gbps, la velocità di 2.0 è 480Mbps.

A tali velocità, potrai trasferire un intero film in HD in una manciata di secondi!

Dì addio a ripetuti collegamenti e scollegamenti

Hub USB C aggiunge 4 porte USB al tuo personal computer, è possibile utilizzare questo hub USB per collegare apparecchiature per ufficio come mouse, tastiera, disco u, disco rigido, stampante, ecc. Sii un buon aiuto nel tuo lavoro.

Facile da trasportare

Compatto, sottile e leggero, occupa pochissimo spazio, assicurando che sia leggero e si adatti perfettamente alla tua borsa.

Materiali metallici e rapida dissipazione del calore

Guscio in lega di alluminio, rapida dissipazione del calore, trasmissione più stabile, texture metallica, sensazione delicata.

PVC ispessito, stoccaggio quotidiano ripetuto di piegatura, non ha paura di rompere, resistenza alla flessione. Il cavo resistente all’abrasione è abbastanza robusto per l’uso quotidiano e può sopportare forti forze di tensione.

Ampia compatibilità

Questo hub USB C è compatibile con dispositivi USB su sistemi Windows, Mac OS e Linux, è possibile connettersi a tastiera, smartphone, fotocamera, tastierino numerico, mouse, memoria, lettore di schede, scanner, stampante, fotocamera digitale, memoria USB, HDD esterno, batteria mobile, ecc.

【Trasferimento Dati USB 3.0 Ultra Veloce】l’hub è dotato di 1*USB 3.0 e 3 USB 2.0, velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, abbastanza veloce da trasferire un film HD in pochi secondi.

【Multiporta 4 in 1 USB-C Hub】Adattatore USB-C aggiunge 4 porte USB aggiuntive al dispositivo, nche un PC con un numero limitato di porte USB può collegare quattro dispositivi USB con una porta USB. soddisfa facilmente le esigenze di diverse applicazioni.

【Resistente e Sicuro – Ultra Sottile e Leggero】Realizzato in materiale alluminio ad alta resistenza, è resistente, leggero e facile da trasportare quando si viaggia. È piccolo e leggero, può essere facilmente riposto nella borsa del computer o anche nella tasca dei pantaloni.

【Ampia compatibilità】Questo hub USB C è compatibile con dispositivi USB su sistemi Windows, Mac OS e Linux. Tutti i dispositivi USB supportati come chiavette USB, stampanti, lettori di schede, mouse, tastiere e dischi rigidi.

【Acquisto Senza Preoccupazioni】Una garanzia di 18 mesi senza problemi e un servizio clienti amico. in caso di problemi di qualità durante il periodo di garanzia, non esitate a contattarci. Il nostro obiettivo è offrirti una piacevole esperienza di acquisto.