Hub enologico a Siena: il nuovo turismo in Toscana

Un’importante progetto di hub turistico enologico è in fase di sviluppo presso la Fortezza di Siena. La Regione Toscana ha approvato il progetto di Enoteca Italiana, supportato da un finanziamento di oltre mezzo milione di euro dal Fondo Nazionale per il Turismo. Questo investimento, associato ad altri fondi, porta il totale a oltre 1.4 milioni di euro.

Secondo Elena D’Aquanno, amministratrice delegata di Enoteca Italiana, si tratta di un’iniziativa significativa non solo per Siena e la Toscana, ma per tutta Italia. Il progetto prevede la trasformazione dei bastioni della Fortezza in un hub enologico, unendo storia e innovazione. D’Aquanno ha sottolineato l’importanza di questo finanziamento, che valorizza il progetto e il marchio, mantenendo una struttura privata con il sostegno delle istituzioni.

Lo scopo dell’intervento è di creare un hub turistico accademico, che promuova un turismo attivo per tutto l’anno, non solo stagionale. Il progetto mira a coinvolgere le istituzioni locali per amplificare l’offerta turistica, evitando una staticità nella città.

Attualmente, il Bastione San Filippo è già operativo, e il prossimo passo è rendere attivo anche l’altro bastione entro la fine dell’anno, sebbene siano previsti possibili ritardi. D’Aquanno ha confermato che un bastione è pronto e l’altro è in fase di avvio. Anche se ci sono sfide burocratiche, l’obiettivo è di essere operativi entro la fine dell’anno, continuando a farsi conoscere nel frattempo.

