HUB DiCultHerAI: Innovazione Digitale per la Cultura in Italia

DiCultHer ha avviato il progetto HUB DiCultHerAI, un ecosistema dedicato alla cultura digitale e all’intelligenza artificiale, mirando a sostenere il mondo educativo e culturale con strumenti innovativi e responsabili. Questo progetto si propone di supportare scuole e comunità educative, promuovendo una cultura digitale accessibile, consapevole e democratica.

L’HUB è progettato per l’anno scolastico successivo e si rivolge a scuole e istituzioni culturali. Si basa su visioni europee, quali la Convenzione di Faro e il Manifesto Ventotene Digitale, e mira a costruire una società digitale inclusiva e capace di garantire pari opportunità per tutti. In quest’ottica, l’HUB integra la sostenibilità e l’eticità, seguendo i principi del New European Bauhaus e adottando un approccio di gender mainstreaming.

Le risorse e gli strumenti offerti nell’HUB stimolano l’empowerment educativo e la progettazione attiva, incoraggiando la riflessione critica degli studenti. Tra le iniziative previste, si destaca l’hackathon #HackCulturaAI2026, dedicato all’esplorazione della titolarità culturale.

DiCultHer ha anche sviluppato un set di AI HUB specializzati che affrontano temi come la cultura digitale, la sicurezza algoritmica e l’inclusione di genere. Questi HUB sono pensati per unire creatività e responsabilità, creando un ambiente educativo ricco e interattivo. L’intero progetto riflette l’impegno per un futuro digitale più equo e consapevole, centrato sui diritti e sulla cultura.