25.9 C
Roma
lunedì – 15 Settembre 2025
Tecnologia

HUB DiCultHerAI: Innovazione Digitale per la Cultura in Italia

Da StraNotizie
HUB DiCultHerAI: Innovazione Digitale per la Cultura in Italia

DiCultHer ha avviato il progetto HUB DiCultHerAI, un ecosistema dedicato alla cultura digitale e all’intelligenza artificiale, mirando a sostenere il mondo educativo e culturale con strumenti innovativi e responsabili. Questo progetto si propone di supportare scuole e comunità educative, promuovendo una cultura digitale accessibile, consapevole e democratica.

L’HUB è progettato per l’anno scolastico successivo e si rivolge a scuole e istituzioni culturali. Si basa su visioni europee, quali la Convenzione di Faro e il Manifesto Ventotene Digitale, e mira a costruire una società digitale inclusiva e capace di garantire pari opportunità per tutti. In quest’ottica, l’HUB integra la sostenibilità e l’eticità, seguendo i principi del New European Bauhaus e adottando un approccio di gender mainstreaming.

Le risorse e gli strumenti offerti nell’HUB stimolano l’empowerment educativo e la progettazione attiva, incoraggiando la riflessione critica degli studenti. Tra le iniziative previste, si destaca l’hackathon #HackCulturaAI2026, dedicato all’esplorazione della titolarità culturale.

DiCultHer ha anche sviluppato un set di AI HUB specializzati che affrontano temi come la cultura digitale, la sicurezza algoritmica e l’inclusione di genere. Questi HUB sono pensati per unire creatività e responsabilità, creando un ambiente educativo ricco e interattivo. L’intero progetto riflette l’impegno per un futuro digitale più equo e consapevole, centrato sui diritti e sulla cultura.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Festival di Musica e Spiritualità alla Certosa di Firenze
Articolo successivo
Emmy Awards 2025: trionfi delle serie americane a Los Angeles
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.