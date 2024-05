HUAYUWA Sostituzione Serbatoio Acqua Adatto per Roborock T7 T7 PRO S5 MAX S50 MAX S55 MAX S6 MAX Robot Aspirapolvere Accessori

699,00€ - 29,91 €

Specifiche:

Modello applicabile: per T7/T7PRO/S5 MAX/S50 MAX/S55 MAX/S6 MAX

Il pacchetto include:

1x staffa per vassoio del serbatoio dell’acqua (senza panno)

OPPURE

1x serbatoio dell’acqua

OPPURE

1x contenitore per la polvere

Suggerimenti caldi:

Si prega di notare che questo pezzo è un pezzo di ricambio compatibile non originale e i nomi e i numeri di parte dei produttori sono stati utilizzati solo a scopo di riferimento.

Nota speciale:

Informazioni sul serbatoio dell’acqua:

1. Per evitare danni al serbatoio dell’acqua, non utilizzare prodotti per la pulizia o disinfettanti all’interno del serbatoio.

2. Ricordarsi di svuotare il serbatoio dell’acqua e pulire frequentemente il panno.

3. Versare l’acqua rimanente dal serbatoio dell’acqua come mostrato.

Informazioni sulla staffa del vassoio del panno per mocio del serbatoio dell’acqua:

1. Rimuovere il supporto del panno di pulizia quando non si utilizza la funzione di pulizia.

2. Quando si utilizza la funzione di pulizia, installare la staffa del panno per la pulizia e il panno per la pulizia nella parte inferiore del serbatoio dell’acqua e riempire il serbatoio dell’acqua con acqua.

3. La staffa del panno per la pulizia deve essere utilizzata con il panno per la pulizia, non installare solo la staffa per il panno per la pulizia.

4. Non usarlo in un ambiente con moquette. Se è presente un tappeto, si consiglia di utilizzare l’APP mobile per impostare il blocco dell’area riservata al lavaggio.

Nota:

Solo il contenuto della confezione sopra, altri prodotti non sono inclusi.

Transizione : 1 cm=10 mm=0,39 pollici.

A causa della misurazione manuale, si prega di consentire un errore di circa 1-3 mm.

Suggerimento:

Per mantenere il tuo aspirapolvere in funzione al massimo delle prestazioni, cambia l’accessorio per aspirapolvere ogni 2-3 mesi.

Ampia compatibilità: adatto per Roborock T7, T7 PRO, S5 MAX, S50 MAX, S55 MAX, S6 MAX (si prega di confermare il modello di aspirapolvere robot prima dell’acquisto)

Bella sostituzione: bel pezzo di ricambio per mantenere il vostro robot spazzante lavoro nelle massime prestazioni. Aiuta a riparare la macchina, migliorare le prestazioni di pulizia del robot spazzante e farlo funzionare correttamente

Durevole da usare: di alta qualità. Realizzato in materiale di alta qualità, durevole e resistente all’usura. Sostituzione regolare per garantire una lunga durata e migliori prestazioni di lavoro

Facile da installare: si abbina perfettamente all’equipaggiamento originale. Vaschetta di ricambio per il serbatoio dell’acqua originale danneggiato, rotto e vecchio direttamente

Garanzia di soddisfazione: Acquista con fiducia! Se non siete soddisfatti al 100% con i nostri prodotti per qualsiasi motivo, non esitate a contattarci in qualsiasi momento, risolveremo il problema per voi entro 24 ore