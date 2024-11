HUAWEI WATCH GT 5 46mm: Smartwatch Elegante con Monitoraggio della Salute e Nuova Modalità Corsa e Ciclismo, 14 Giorni di Autonomia, Compatibile con iOS e Android, Inclusi FreeBuds 5i Neri

Price: 267,47€ - 249,00€

Descrizione Prodotto

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

Quadranti

Con 11 nuove watchface tra cui scegliere, dai più eleganti ai più sportivi, puoi arricchire ogni giorno con un design che rispecchia il tuo stile.

Maglie a sgancio veloce

Premi verso il basso per rimuovere il cinturino, grazie al rivoluzionario design HUAWEI EasyFit e scegli un colore che si abbini al tuo abbigliamento o rispecchi il tuo stato d’animo.

Beneficiando anche dei dati in tempo reale sulla tua forma di corsa per infortuni.

Ripercorri corse, pedalate ed escursioni in tutto il loro splendore e rimani in pista.

L’analisi della forma della corsa monitora dati avanzati come l’equilibrio del tempo di contatto.

Puoi persino optare per percorsi dalle forme creative grazie alla nuova funzionalità RouteDraw!

Trasforma il tuo smartwatch e smartphone in un avanzato ciclocomputer

1 Veloce come il vento

2 Mappe in tempo reale

3 Analisi della forma

4 Funzionalità RouteDraw

5 Pedala su strada

Alimentato da uno speciale algoritmo interno che traccia continuamente il segnale satellitare

Immergiti nelle tue attività preferite, come nuoto,4 basket e padel e approfitta di valutazioni.

Calcola il tuo deficit calorico e semplifica la registrazione delle calorie dei pasti.

Anelli Attività 2.0 e il benessere fisico farà sempre parte della tua vita.

1 HUAWEI Sunflower

2 100+ di allenamento

3 Allenati meglio

4 Anelli Attività 2.0

Nervoso e motorio, rendendo la salute digitale più accessibile e completa per tutti.

Rileva un’eventuale respirazione anomala durante il sonno profondo.

Ottieni all’istante una stima del ciclo mestruale, dell’ovulazione.



1 HUAWEI TruSense

2 Sonno profondo,ogni notte

3 Salute femminile

4

Fai e ricevi chiamate Bluetooth comodamente dal tuo polso.

Parla per inserire il testo.16 , sta a te la scelta!

Fare uno screenshot del tuo orologio, vai nella galleria del telefono e condividilo.

Interfaccia ottimizzata, caratterizzata da app colorate, schede semplificate e transizioni fluide.

Sempre informato e divertirti con un solo movimento del polso.

1 Chiamate Bluetooth

2 Tastiera Celia

3 Screenshot del orologio

4 Interfaccia ottimizzata

5 AppGallery per restare



1 Ottieni GT 5 Bundle+

2 Durata della Batteria

3 Durata della Batteria

4 Confronto Serie GT5

5 Altri Benefici

V Black

Compatibile con dispositivi Android, iOS, Windows e altri

AUDIO AD ALTA RISOLUZIONE PER UN’ESPERIENZA DI ASCOLTO PIACEVOLE: HUAWEI FreeBuds 5i hanno ricevuto la certificazione Hi-Res Audio Wireless grazie a una risposta in frequenza più ampia, un suono ad alta risoluzione per sorgenti audio HD e al supporto di molteplici equalizzazioni per adattarsi a un’ampia gamma di stili diversi, assicurandoti un’esperienza di ascolto personalizzata

CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE FINO A 42 DB: Scegli liberamente la modalità di cancellazione del rumore tra Ultra, Generale e Comodo, per adattarla all’ambiente che ti circonda: un aeroporto affollato, una stazione della metropolitana, un ristorante, un ufficio o una casa tranquilla. La migliorata cancellazione del rumore AI distingue le voci umane dal rumore ambientale consentendoti di farti sentire in modo forte e chiaro