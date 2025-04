HUAWEI WATCH GT 5 41mm: Orologio Smart Elegante con Nuove Funzioni per Corsa e Ciclismo, Monitoraggio della Salute e Batteria di 7 Giorni, Compatibile con iOS e Android, Nero, Disponibile in Esclusiva su Amazon

227,16€

Più sottile e più resistente: Con uno spessore di soli 9,5 mm e un peso di 35 g, questo watch è un capolavoro che non ti accorgerai nemmeno di indossare.Questo watch è realizzato con attenzione ai minimi dettagli, con rivestimenti ultra-resistenti sul corpo e sullo schermo, oltre a una finitura impermeabile in nano-film uniforme su tutta la superficie, per una doppia resistenza ai graffi e una robusta protezione contro acqua e corrosione.

Nuova modalità corsa e ciclismo: Con una navigazione fluida al polso, percorsi basati su mappe e analisi della forma di corsa, puoi correre come il vento e percorrere le strade. Trasforma il tuo orologio e il tuo telefono in un ciclocomputer futuristico, con dati in tempo reale su entrambi i dispositivi.

Salute all’Avanguardia: HUAWEI TruSense è ora in grado di monitorare sei sistemi principali, tra cui i sistemi respiratorio, nervoso e motorio, per rendere la salute digitale più accessibile e completa per tutti.

Durata della Batteria Robusta, Sempre Pronto all’Uso: Fino a 7 giorni di durata massima della batteria e 5 giorni di durata tipica.

HUAWEI Health+: Gli utenti della serie HUAWEI WATCH GT 5 possono ottenere 3 mesi gratuiti di abbonamento a HUAWEI Health+, che offre una vasta gamma di vantaggi esclusivi, tra cui allenamenti da principianti a esperti, meditazioni guidate, il piano Stay Fit e esercizi di respirazione.