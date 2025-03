HUAWEI WATCH FIT 3: Orologio Smart Ultra-Sottile con Display AMOLED 1.82″, Monitoraggio Fitness e Salute 24h, Compatibile con iOS e Android, Chiamate Bluetooth, Grigio

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

Il Display, in tutto il suo splendore

Le cornici ultra strette e l’elevatissimo rapporto schermo-corpo del 77,4%

Più grande che mai, più sottile di sempre

Il nuovo HUAWEI WATCH FIT 3 è un watch sottile come un wafer, misura soli 9.9 mm e pesa 26 g



Monitoraggio completo del sonno

Tieni sotto controllo la frequenza cardiaca,SpO2,Frequenza respiratoria,Respirazione anomala

Sensori migliorati

Tieniti monitorato al meglio anche mentre corri o ti alleni

Con l’intuitivo calendario mensile

Traccia il ciclo mestruale e qualsiasi indicatore fisico dall’inizio alla fine

L’importanza della famiglia

Crea una Health community con i tuoi cari

Personalizza le impostazioni a tuo piacimento

Collega il watch al tuo smartphone tramite Bluetooth e rispondi alle chiamate con un semplice tocco

HUAWEI WATCH FIT 3 supporta la riproduzione di musica stand-alone

Pile ‏ : ‎ 1 A pile necessarie. (incluse)

Lingua ‏ : ‎ Italiano, Italiano

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 13,4 x 9 x 6,7 cm; 26 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 7 maggio 2024

Produttore ‏ : ‎ Huawei

ASIN ‏ : ‎ B0CYC75Y9L

Numero modello articolo ‏ : ‎ HUAWEI FIT3

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Categoria ‏ : ‎ Unisex

Display AMOLED da 1.82″, 1500 nits di luminosità massima, risoluzione 347 PPI . Le cornici ultra sottili, l’elevato rapporto schermo-corpo del 77.4%, la frequenza di aggiornamento di 60 Hz e la luminosità automatica lo rendono perfetto per la vita di tutti i giorni.

Design ultra-sottile: Il nuovo HUAWEI WATCH FIT 3 è sottilissimo e leggerissimo, misura soli 9.9 mm e pesa 26 g. Il corpo in lega di alluminio e l’elegante fibbia in metallo lo rendono premium e perfetto per ogni occasione.

Monitoraggio completo del fitness: Traccia le calorie che assumi e consumi, con il giusto impegno è facilissimo mangiare sano e restare in forma. La nuovissima funzione “smart suggest” ti consiglia sport e attività da provare sulla base delle tue abitudini di allenamento, del consumo di calorie e persino delle condizioni meteorologiche. WATCH FIT 3 supporta oltre 100 modalità di allenamento nonché l’auto-rilevamento di sei tipi di esercizio.

Monitoraggio avanzato della salute 24h: Tieni sotto controllo la frequenza cardiaca, il livello di SpO2, il livello di stress e la respirazione mentre dormi, così da stare tranquillo in ogni momento. Grazie ai nuovi sensori migliorati, puoi tenerti monitorato al meglio anche mentre corri o ti alleni, rilevando al meglio la frequenza cardiaca grazie al nostro avanzato modulo multicanale e l’algoritmo smart-fusion.