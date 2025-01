Huawei Watch D2: Monitoraggio della Pressione Arteriosa Continuo al Polso

Huawei ha recentemente lanciato in Italia il WATCH D2, un dispositivo avanzato per il monitoraggio della pressione sanguigna (ABPM) direttamente dal polso. Questo smartwatch offre la possibilità di monitorare la pressione sanguigna 24 ore su 24, grazie al Huawei TruSense System, che garantisce risultati rapidi e precisi, frutto di anni di ricerca nel settore. Watch D2 si propone come uno strumento utile per il controllo della salute, in particolare contro l’ipertensione, una condizione spesso trascurata.

I dati raccolti dal dispositivo sono ad uso personale e non devono essere considerati per diagnosi o trattamento di malattie, ma possono costituire un importante parametro per il monitoraggio del proprio benessere. Il dispositivo è progettato per aiutare gli utenti a fare fronte a fattori quotidiani, come lo stress e le abitudini alimentari, che possono influenzare la pressione sanguigna. Indossando lo smartwatch, gli utenti possono effettuare misurazioni della pressione a intervalli regolari, incluse anche le notturne, grazie a un cuscinetto fisico che gonfia e misura.

Il WATCH D2 è capace di fornire misurazioni in diverse posizioni corporee e consiglia di effettuare controlli ogni 15-30 minuti durante il giorno, garantendo un tasso di misurazione riuscito del 70%, con un minimo di 20 misurazioni diurne e 7 notturne. Il dispositivo è dotato di funzioni avanzate, tra cui la misurazione della fibrillazione atriale tramite ECG, il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), della frequenza cardiaca, del livello di stress e della temperatura della pelle, permettendo una completa panoramica della salute.

Huawei WATCH D2 è destinato a persone di età pari o superiore a 18 anni e non deve sostituire diagnosi o trattamenti medici. Con oltre 80 modalità di esercizio e funzionalità di tracciamento di attività quotidiane, il dispositivo è progettato per promuovere stili di vita sani e aiutare nella gestione della pressione sanguigna.

Con un design leggero e compatto e uno schermo da 1,82 pollici, il WATCH D2 è comodo da indossare quotidianamente. Disponibile al prezzo di 399,00 euro in due colorazioni (Nero e Oro), il dispositivo è compatibile sia con smartphone Android che con dispositivi iOS.