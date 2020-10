– Il colosso cinese Huawei starebbe per vendere un suo spin-off. Secondo l’agenzia Reuters, che cita fonti informate, è in trattative per vendere parte del suo business legato al brand Honor, in un accordo dal valore potenziale di 25 miliardi di yuan, circa 3,1 miliardi di euro. Il brand Honor è un marchio di smartphone e altri prodotti tech orientato ai giovani di buona qualità ma con prezzi molto più contenuti di quelli della casa madre Huawei.

Honor non ha solo i prodotti ma anche la divisione ricerca e sviluppo e le attività di gestione della catena di fornitori che a loro volta farebbero – sempre secondo le indiscrezioni – parte dell’affare. In pole position per l’acquisizione ci sarebbe Digital China, il principale distributore di smartphone Honor, ma in lizza sarebbero anche i produttori di smartphone Xiaomi e Tcl.