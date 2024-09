Huawei svelerà il suo smartphone trifold il 10 settembre

Huawei è in attesa di un evento importante previsto per il 10 settembre, in cui presenterà nuovi prodotti. Tra questi, spicca un dispositivo pieghevole tri-fold con due cerniere, anticipando l’arrivo del Mate X, parte della celebre serie Mate, che il CEO ha confermato in arrivo. Il Mate XT farà parte del marchio Ultimate Design di Huawei, successore della collaborazione con Porsche Design terminata nel 2022. Questo nuovo smartphone dovrebbe includere una modalità avanzata di registrazione video con zoom continuo e, quando completamente aperto, avrà uno schermo da 10 pollici.

In aggiunta, ci si aspetta una nuova versione dell’auto elettrica Aito M9, che presenterà un layout a cinque posti anziché sei. La presentazione ufficiale, mediante un teaser, suggerisce che il design complessivo rimarrà simile a quello già lanciato. L’Aito M9 è il risultato della collaborazione tra Huawei e Seres e sarà dotato di HarmonyOS, un assistente vocale di nome Celia, oltre a chip avanzati, sensori LiDAR e riconoscimento facciale, che faciliterà l’avvio del veicolo.

Huawei ha mantenuto il riserbo sul suo innovativo dispositivo pieghevole, con poche informazioni trapelate. Attualmente, il Mate XT è ancora in fase prototipale, e durante l’evento si prevede di mostrare solo una demo. Le aspettative per il lancio comprendono anche gli smartwatch Watch GT 5 e Watch D2, equipaggiati con il nuovo hardware TruSense recentemente annunciato.

Sebbene la compagnia cinese non abbia rivelato dettagli specifici sui prodotti, l’entusiasmo cresce in vista dell’evento, che promette di svelare innovazioni significative nel settore degli smartphone e dei veicoli elettrici. La strategia di Huawei di rimanere all’avanguardia nel design e nella tecnologia potrebbe ulteriormente rafforzare la sua posizione nel mercato competitivo. Con il Mate X e la nuova versione dell’Aito M9, Huawei punta a consolidare la sua immagine di leader nel settore dell’elettronica, rispondendo alle attese dei consumatori e investendo in nuove tecnologie.