Il gigante tecnologico cinese Huawei insieme al progetto di sviluppo urbano della provincia del Punjab nel Pakistan orientale, Ravi Urban Development Authority (Ruda), hanno firmato un memorandum d’intesa per sviluppare sulla riva del fiume Ravi una città “sicura e intelligente”. L’accordo prevede che entrambe le parti si uniscano per far rivivere l’ormai morente fiume Ravi, trasformando l’area in una città verde sicura e intelligente con tutte le ultime tecnologie in termini di sicurezza e smart city. Il documento riafferma l’esistente rapporto che dura da un anno tra le due entità, secondo un comunicato condiviso ieri da Huawei Pakistan.

Nella descrizione del progetto, il comunicato dichiara che le parti lavoreranno insieme su diversi progetti chiave, tra cui alcuni noti come “foreste intelligenti”, in cui Ruda opererà come sviluppatore e Huawei sarà il partner tecnologico principale. “Le parti collaboreranno allo sviluppo delle foreste intelligenti attraverso le fasi di progettazione e di esecuzione della costruzione grazie alle ultime tecnologie come IoT, cloud computing, big data, AI, reti di data center, storage e server, impianti di data center, sistemi di sorveglianza di sicurezza intelligenti, energia solare, ecc.”, rende noto il documento.

Mercoledì 25 agosto il primo ministro pakistano Imran Khan ha inaugurato la prima foresta intelligente del Paese che copre ben 1.214 ettari di terreno che verranno sviluppati da Ruda con l’assistenza tecnica di Huawei. Secondo Khan, saranno piantati 10 milioni di alberi nella foresta, e ha aggiunto che la crescita di ogni pianta sarà monitorata in collaborazione con Huawei che installerà dei sensori per avvisare se qualcuno taglia gli alberi. Il primo ministro ha anche apprezzato il sostegno di Ruda e Huawei per la costruzione della nuova città sicura e intelligente nella foresta fluviale e ha dichiarato di essere impaziente di diffondere l’iniziativa in tutto il Paese.