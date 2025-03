Huawei Pura X: il tablet pieghevole che si trasforma in smartphone

Huawei ha presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone pieghevole, Huawei Pura X, rivoluzionando il mercato con un design e caratteristiche tecniche all’avanguardia. Il dispositivo è dotato di un display principale OLED da 6,3 pollici con una risoluzione di 2.120×1.320 pixel e un refresh rate fino a 120 Hz, mentre il display esterno misura 3,5 pollici con risoluzione di 980×980 pixel, anch’esso a 120 Hz. Sebbene Huawei non abbia confermato ufficialmente il processore, si ipotizza che possa trattarsi di un Kirin 9000S1 o 9020, supportato da 12/16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, con la Collector’s Edition che arriva a 1 TB.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 40 MP, un teleobiettivo con zoom ottico 3,5x da 8 MP e una camera multispettrale da 1,5 MP. La fotocamera frontale è di 10,7 MP. Per quanto riguarda la connettività, si presume la compatibilità con 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.2 e altre funzionalità avanzate. La batteria offre una capacità di 4.720 mAh, con ricarica rapida da 60 W e wireless da 40 W, e il sistema operativo è HarmonyOS Next 5.0.1, con un notevole miglioramento delle performance rispetto ad Android. Inoltre, è presente una certificazione IPX8 per la resistenza all’acqua.

Huawei Pura X è già preordinabile in Cina, con disponibilità a partire dal 30 marzo, a prezzi variabili da 7.499 a 9.999 yuan. Non ci sono informazioni sulla versione globale.