Huawei Pura 80 Ultra: Fotografia Mobile Rivoluzionaria

Il nuovo Huawei Pura 80 Ultra segna un importante passo nella fotografia mobile, introducendo un innovativo sistema di doppia lente periscopica. Questo smartphone di alta gamma unisce un design sofisticato a prestazioni elevate, ridefinendo gli standard del settore.

Il comparto fotografico è l’elemento di spicco del dispositivo, che dispone di un sensore principale da 50 MP (1/1.28") e due lenti periscopiche. La prima lente offre uno zoom ottico di 3.7x (83mm), mentre la seconda arriva a un massimo di 9.4x (212mm), garantendo immagini di alta qualità senza l’uso di zoom digitali. Quando si utilizza la lente con zoom elevato, il dispositivo applica il pixel binning, riducendo la risoluzione a 12.5 MP e aumentando l’apertura da f/2.4 a f/3.6, per immagini nitide anche a ingrandimenti superiori.

In aggiunta, il Pura 80 Ultra include una fotocamera principale da 50 MP con apertura variabile (da f/1.6 a f/4.0) e una grandangolare da 40 MP (equivalente a 13mm), che conferisce straordinaria versatilità agli appassionati di fotografia.

Dal punto di vista tecnico, lo smartphone è dotato di 16 GB di RAM, 1 TB di archiviazione interna, una batteria da 5.700 mAh e un display OLED LTPO da 6.8 pollici. Il Pura 80 Ultra è attualmente disponibile per il preordine in Cina al prezzo di 9.999 CNY (circa 1.200 euro), ma non si hanno ancora notizie riguardo alla sua distribuzione in Italia o in altri mercati internazionali. La serie Pura 80 include anche i modelli base, Pro e Pro Plus, distinti per display, batteria e configurazioni fotografiche.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.html.it