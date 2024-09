HUAWEI: Presentazione di TrueSense con Nuove Funzionalità

Recentemente, HUAWEI ha lanciato la sua innovativa tecnologia HUAWEI TruSense, un sistema sviluppato per il monitoraggio accurato della salute e del fitness, fondato su solide basi scientifiche. Questo annuncio coincide con il report dell’IDC che posiziona HUAWEI come leader nel mercato degli indossabili da polso in Cina nel primo trimestre del 2024. Negli ultimi undici anni, HUAWEI ha spedito oltre 150 milioni di unità in tutto il mondo, vantando 520 milioni di utenti sulla piattaforma HUAWEI Health.

Rico Zhang, Presidente della Linea di Prodotti Smart Wearable and Health di HUAWEI, ha dichiarato che HUAWEI TruSense rappresenta un significativo progresso nei sensori per la salute e il fitness, permettendo all’azienda di mantenere una posizione di avanguardia nel settore. Questo progresso nel campo della salute digitale supporterà gli utenti nella ricerca di stili di vita più salutari.

HUAWEI TruSense è in grado di misurare oltre 60 indicatori di salute e monitorare sei sistemi principali del corpo umano, tra cui la frequenza cardiaca e i dati del sistema nervoso autonomo. Le informazioni raccolte vengono elaborate tramite un algoritmo che fornisce valutazioni relative al benessere e ai livelli di stress dell’utente. HUAWEI ha investito notevoli risorse nella ricerca in settori come ottica, elettronica e scienza dei materiali per garantire l’accuratezza dei dati.

Per mantenere l’accuratezza nel monitoraggio continuo dei parametri vitali, HUAWEI affronta sfide legate a fattori come il tipo di pelle, le dimensioni del polso e le condizioni meteorologiche. Grazie alle innovazioni sviluppate, la precisione di indicatori come la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e la pressione sanguigna è stata certificata da organismi di certificazione rinomati.

Il sistema open-source HUAWEI TruSense consente a partner globali di contribuire allo sviluppo della tecnologia per la salute e il fitness, coinvolgendo oltre 150 collaboratori in aree come la telemedicina e la gestione della salute familiare. HUAWEI mostra un chiaro impegno nel campo della salute e del fitness, con nuove implementazioni in arrivo. I nuovi aggiornamenti saranno disponibili con i nuovi prodotti a partire da questo mese.