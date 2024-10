Huawei presenta ufficialmente i nuovi Nova 13 e Nova 13 Pro in Cina

Huawei ha lanciato ufficialmente i nuovi Nova 13 e Nova 13 Pro, attualmente disponibili per il mercato cinese. Entrambi i dispositivi funzionano con il sistema operativo HarmonyOS 4.2, che introduce un tema testuale animato e supporto per emoji, offrendo varie opzioni di personalizzazione della schermata principale.

Il Nova 13 presenta un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione di 1.084×2.412 pixel, un refresh rate di 120 Hz e una frequenza di campionamento al tocco di 300 Hz. Tra le sue caratteristiche spiccano un sistema di dimming PWM a 1.440 Hz e un sensore di impronte digitali incorporato nel display. Le opzioni di archiviazione includono 256GB, 512GB e 1TB. La fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 50 Megapixel e un ultra grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera frontale è da 60 Megapixel. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 100W. Il dispositivo misura 161,4 x 75,3 x 6,98 mm e pesa 195 grammi, con connettività satellitare disponibile solo in Cina.

Il Nova 13 Pro, invece, offre un display LTPO OLED da 6,76 pollici con risoluzione di 1.224×2.776 pixel e un sistema di refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Ha le stesse caratteristiche di archiviazione, batteria e dimensioni del Nova 13. Anche il sensore di impronte digitali è integrato nel display.

Sono state introduzioni anche funzionalità di intelligenza artificiale nella serie Nova 13, come lo strumento “AI Migliori Espressioni” che permette di migliorare le espressioni nelle foto. Gli altri strumenti AI includono l’Espansione delle Immagini AI, la rimozione AI e il ritaglio AI. Inoltre, ci sono strumenti per l’ufficio, come AI Copywriting per redigere testi, AI Document Assistant per gestire documenti e traduzioni, AI Skin Care Advisor per analizzare la pelle e AI Trip Planning per organizzare viaggi.

I nuovi dispositivi sono già disponibili per il preordine in Cina, con il prezzo del Nova 13 a partire da 2.699 yuan (circa 378 dollari) e del Nova 13 Pro a 3.699 yuan (circa 519 dollari). Non sono state fornite informazioni sul chipset utilizzato in questi modelli e non è chiaro se e quando saranno disponibili a livello internazionale.