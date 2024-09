Huawei Prepara un’Incredibile Novità: È in Arrivo uno Smartphone Rivoluzionario?

Non sono solo i render di Huawei Mate 70 Pro ad attirare l’attenzione degli appassionati del mondo smartphone sulle novità del popolare brand. Sembra, infatti, perlomeno stando alle più recenti indiscrezioni, che Huawei sia pronta ad annunciare una sorpresa in modo imminente.

Come riportato anche da portali quali GSMArena e PhoneArena, l’azienda ha iniziato a spedire degli inviti relativi a una “grande cerimonia” che si terrà in Cina il 10 settembre 2024, ovvero nella stessa giornata in cui negli Stati Uniti d’America dovrebbe andare in onda il dibattito televisivo tra Donald Trump e Kamala Harris. Inoltre, avrete notato che l’evento segue di appena un giorno il keynote di presentazione degli iPhone 16 di Apple.

Cosa mostrerà Huawei in una data così importante? Secondo i rumor, l’azienda avrebbe intenzione di sorprendere con il lancio di un foldable che si piega in tre parti. Non è la prima volta che si fa riferimento a questo progetto, visto che già in passato erano emerse online indiscrezioni relative al possibile arrivo di un tri-foldable di Huawei – descritto già in quel contesto come “potenzialmente rivoluzionario”.

Huawei presenterà realmente questo dispositivo? Non possiamo che stare a vedere. Certo, “superare” il ban imposto dagli Stati Uniti d’America e posizionare eventualmente un tri-foldable dalle nostre parti non sarà facile per Huawei, ma sicuramente gli appassionati guarderebbero con interesse l’annuncio di un modello di questo tipo.