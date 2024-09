Huawei Mate XT Ultimate: il primo smartphone pieghevole a tre segmenti.

Huawei ha lanciato il Mate XT Ultimate, un innovativo smartphone pieghevole caratterizzato da un design a tripla piega. Questo dispositivo si trasforma in un tablet da 10,2 pollici quando è aperto, mentre, da chiuso, presenta un display da 6,4 pollici mantenendo una sottilezza di soli 3,6 mm e un peso di 298 grammi. La cerniera innovativa, ispirata alla stazione spaziale Tiangong, permette pieghe fluide grazie a un sistema a doppio binario e componenti in fluido non newtoniano, promettendo maggiore resistenza e durata.

Il display è un LTPO OLED flessibile, con una risoluzione massima di 3.184×2.232 pixel. Si adatta alle varie modalità d’uso: 2.232×2.048 pixel con una piega e 2.232×1.008 pixel da chiuso, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Nella modalità da smartphone, il dispositivo è adatto per attività quotidiane, mentre la modalità a doppio schermo è ideale per navigazione e lettura. La configurazione completamente aperta offre capacità multitasking tipiche di un tablet di alta gamma.

Huawei ha integrato tecnologia AI per ottimizzare la qualità dell’immagine del display attraverso algoritmi avanzati. Anche se non sono state fornite informazioni ufficiali sul processore, il Mate XT Ultimate offre 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna non espandibile. Si presume che utilizzi una NPU, integrando funzioni AI e assistente vocale Xiaoyi per diverse applicazioni, tra cui trascrizione e traduzione in tempo reale.

Il comparto fotografico include un sensore principale da 50 MP con apertura variabile, autofocus e stabilizzazione ottica, insieme a un ultra-grandangolare e un teleobiettivo periscopico. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 MP. Le caratteristiche di connettività comprendono WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.1 e comunicazione satellitare bidirezionale (solo in Cina).

La batteria ha una capacità di 5.600 mAh, supporta la ricarica rapida a 67 W, la ricarica wireless e inversa. Il sistema operativo è HarmonyOS 4.2. Il Mate XT Ultimate è già disponibile in Cina con tre varianti di memoria, prezzo compreso tra 19.999 e 23.999 CNY. Non ci sono notizie su una possibile distribuzione internazionale.