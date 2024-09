Huawei Mate XT Ultimate disponibile da oggi per i prenotati

Huawei ha iniziato la distribuzione del suo smartphone Mate XT Ultimate, solo dieci giorni dopo la presentazione ufficiale in Cina. I primi a ricevere il dispositivo saranno coloro che lo hanno preordinato, poiché attualmente non è disponibile per la vendita al pubblico. Secondo Reuters, molti clienti si sono recati nei negozi Huawei delle principali città cinesi, solo per scoprire che il Mate XT non era ancora in vendita.

Le registrazioni per il Mate XT hanno raggiunto un impressionante totale di 6,5 milioni, superando le 3,9 milioni di spedizioni di smartphone pieghevoli a livello mondiale nel secondo trimestre del 2024. Tuttavia, è importante notare che queste iscrizioni non comportano alcun pagamento effettivo, quindi rimane da vedere quanti di questi registrati convertiranno la prenotazione in un acquisto reale.

Nonostante Huawei non abbia rilasciato dati ufficiali sulla produzione, l’analista Ming-Chi Kuo prevede che la produzione totale del Mate XT Ultimate raggiungerà 1 milione di unità, il doppio rispetto alle 500.000 inizialmente pianificate. Questo risultato potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione di Huawei nel mercato degli smartphone pieghevoli. Tuttavia, essendo questo il primo prodotto di questa categoria per l’azienda, esiste il rischio di problemi di produzione che potrebbero influenzare negativamente le previsioni.

Il prezzo del Mate XT Ultimate parte da 19.999 yuan, equivalenti a circa 2.500 euro, per il modello base con 256 GB di memoria di archiviazione. Il dispositivo è equipaggiato con il chipset Kirin 9000S, sviluppato internamente da Huawei, e utilizza il sistema operativo HarmonyOS 4.2.

La risposta del mercato e il comportamento dei consumatori nei prossimi mesi saranno cruciali per determinare il successo di questo smartphone innovativo. La forte domanda iniziale, evidenziata dalle registrazioni, potrebbe tradursi in una significativa fetta di mercato per i dispositivi pieghevoli, una categoria in crescita nel settore telefonico. Tuttavia, l’azienda deve affrontare sfide nella produzione e nella gestione delle attese dei consumatori, dato l’alto interesse generato dal Mate XT Ultimate.