Huawei Mate XT: Caratteristiche Tecniche Ufficiali

Il 10 settembre, Huawei ha presentato il Mate XT, il primo smartphone al mondo con design tri-fold. Il dispositivo sarà disponibile per l’acquisto dal 20 settembre, con un prezzo iniziale di 19.999 yuan per la versione base che include 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il Mate XT Ultimate Design verrà offerto in due colorazioni, Ruihong e Xuanhei, e in tre varianti di memoria: 16 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB e 16 GB + 1 TB.

Questo innovativo smartphone ha uno spessore di soli 3,6 mm e vanta un display pieghevole di 10,2 pollici, considerato il più grande al mondo nel suo genere. Il Mate XT introduce anche il “Huawei Tiangong Hinge System”, che permette la piegatura sia verso l’interno che verso l’esterno. La batteria, dotata di tecnologia al silicio, è da 5.600 mAh, con uno spessore di appena 1,9 mm. La ricarica avviene rapidamente, con supporto per ricarica cablata a 66 W e wireless a 50 W, oltre alla funzione di chiamata satellitare.

Le specifiche tecniche del Mate XT includono: lunghezza di 156,7 mm, larghezza di 73,5 mm in modalità schermo singolo e fino a 219 mm in modalità schermo triplo. Il peso del dispositivo è di 300 grammi. Utilizza il sistema operativo HarmonyOS 4.2 e presenta configurazioni fotografiche avanzate, compresa una fotocamera principale da 50 Megapixel con apertura variabile, una fotocamera ultra-grandangolare da 12 Megapixel e un teleobiettivo periscopico da 12 Megapixel, con funzioni di intelligenza artificiale per migliorare le capacità fotografiche.

Inoltre, la confezione del Mate XT include accessori come una custodia protettiva, auricolari FreeBuds 5, un caricabatterie da auto con ricarica super rapida da 88 W e un caricabatterie da 66 W. È disponibile anche una tastiera touch pieghevole per un’esperienza simile a quella di un PC.

Per ora, il lancio è previsto esclusivamente per il mercato cinese, e non ci sono informazioni ufficiali riguardo la disponibilità al di fuori della Cina. La presentazione del Mate XT segna un passo significativo nell’evoluzione degli smartphone, combinando innovazione, estetica e potenza di elaborazione.