Huawei Mate X6 con HarmonyOS Next: Tutte le Specifiche Ufficiali

Huawei ha presentato il suo nuovo smartphone pieghevole, il Mate X6, rappresentando un notevole miglioramento rispetto al modello precedente. Questo dispositivo ha uno spessore di soli 4,3 mm quando aperto e un peso di 239 grammi, leggermente superiore a quello del Mate X5. È dotato di una batteria da 5.110 mAh, con la versione da 16 GB di RAM che offre una capacità di 5.200 mAh. La ricarica cablata supporta fino a 66W, mentre la ricarica wireless può arrivare a 50W, con ricarica inversa di 7,5W.

Il design innovativo del Mate X6 include un’antenna ridisegnata e comunicazione dual-satellite, supportando esclusivamente i satelliti cinesi Beidou e Tiantong. La gestione del calore è garantita da una camera di vapore tridimensionale con raffreddamento liquido, mentre il vetro di protezione Kunlun di seconda generazione protegge il display esterno.

Il dispositivo presenta uno schermo LTPO flessibile da 7,93 pollici con un rapporto di quasi 1:1 e una risoluzione di 2.440 x 2.240 pixel. La frequenza di aggiornamento è variabile tra 1 e 120 Hz, con una luminosità massima di 1.800 nits e più di un miliardo di colori. Inoltre, il display esterno LTPO OLED da 6,45 pollici ha una risoluzione 1080p e può raggiungere una luminosità massima di 2.500 nits.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Mate X6 è dotato di tre fotocamere principali: un sensore principale da 50 Megapixel con apertura variabile f/1.4-f/4.0, un teleobiettivo da 48 Megapixel con zoom ottico fino a 4x e un ultra-grandangolare da 40 Megapixel con autofocus. Inoltre, un sensore iperspettrale migliora l’accuratezza dei colori.

Il Mate X6 è uno dei primi dispositivi a utilizzare HarmonyOS Next, l’ultimo sistema operativo di Huawei, che offre una nuova architettura kernel e diverse funzionalità di intelligenza artificiale per il multitasking, come la visione simultanea di documenti e video.

Infine, il Mate X6 è disponibile in cinque colori con prezzi a partire da 12.999 yuan (1.700 €) per la versione base da 12/256 GB fino a 15.999 yuan (2.100 €) per l’opzione da 16 GB + 1 TB.