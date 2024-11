Huawei Mate 70: Lancio Ufficiale delle Quattro Versioni

Huawei ha lanciato la serie Mate 70 con quattro modelli: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e Mate 70 RS. Il Mate 70, il più compatto, misura 7,8 mm di spessore ed è l’unico con design piatto. Entrambi i modelli, Mate 70 e Mate 70 Pro, hanno certificazione IP69 per resistenza all’acqua. Il Mate 70 ha uno schermo OLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate da 1 a 120Hz, mentre il Pro presenta uno schermo da 6,9 pollici con le stesse specifiche. La luminosità di picco è di 2.500 nit e il vetro Kunlun di seconda generazione offre maggiore resistenza.

In termini di fotocamere, il Mate 70 ha una selfie camera ultra grandangolare da 13 Megapixel, mentre il Pro aggiunge riconoscimento facciale 3D. Entrambi i modelli hanno una fotocamera principale da 50 Megapixel con apertura variabile, una lente ultra grandangolare da 40 Megapixel, e diverse fotocamere periscopiche. È presente un sensore per la spettroscopia che migliora la gestione dei colori. Il chipset potrebbe essere un Kirin 9100 a 6 nm.

La batteria del Mate 70 è di 5.300 mAh con ricarica cablata a 66W, mentre il Pro ha una batteria da 5.500 mAh con ricarica a 100W. Entrambi girano su HarmonyOS 4.3.

La serie alta include Mate 70 Pro+ e Mate 70 RS, con materiali premium e maggiore RAM. Il Pro+ ha un retro in filo d’oro e fibra, e un telaio in lega di titanio. Ha uno schermo OLED LTPO da 6,9 pollici con risoluzione 2832x1316px e le stesse capacità di luminosità. Ha un chipset Kirin 9100 con 16 GB di RAM.

Le fotocamere del Pro+ comprendono un sensore principale da 50 MP, un ultra grandangolare da 40 MP e un teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 4x. La batteria è di 5.700 mAh con ricarica super veloce.

Il Mate 70 RS è made of titanio di alta lucentezza, ha uno schermo OLED a doppio strato che raggiunge una luminosità di 3.500 nit. Le specifiche restano simili a quelle del Pro+, con opzioni di memoria fino a 1 TB.

I prezzi partono da 5.499 yuan per Mate 70, 6.499 yuan per Mate 70 Pro, 8.499 yuan per Mate 70 Pro+, e 11.999 yuan per Mate 70 RS. Le spedizioni inizieranno a dicembre.