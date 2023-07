Huawei lancia Seeds for the Future, bando per studenti universitari

Huawei ha annunciato l’apertura del bando di iscrizione alla decima edizione di Seeds for the Future, il programma annuale di training interamente organizzato e finanziato dall’azienda, con l’obiettivo di fornire ai giovani del settore ICT l’opportunità di consolidare e arricchire la propria formazione tecnica e acquisire quelle abilità personalismi campo. Il programma si focalizza infatti sia sugli aspetti formativi relativi alle tecnologie digitali più innovative che sulla loro concreta applicazione nel mondo industriale attraverso il project work di gruppo Tech4Good. Per partecipare al corso, che si svolgerà online dal 9 al 16 ottobre, è possibile inviare la propria candidatura attraverso il sito dedicato entro e non oltre il 15 settembre.

Saranno ammessi al programma 50 studenti iscritti al secondo o terzo anno di laurea triennale o a laurea specialistica di una facoltà di Ingegneria (tra le principali, Telecomunicazioni, Elettronica, Informatica ma anche Gestionale o Energetica) e ad altre facoltà universitarie che offrono percorsi di studio in ambito ICT, con una media degli esami universitari non inferiore al 26, un’ottima conoscenza certificata della lingua inglese (livello minimo B2) e in possesso di cittadinanza italiana. I selezionati potranno accedere a un catalogo di corsi relativi alle tecnologie di ultima generazione (5G, AI, machine learning e deep learning, Cloud Computing, tecnologie quantistiche e dei semiconduttori) e alla loro applicazione nei diversi settori verticali, ai principali temi e trend del settore ICT (Digital Transformation, Cybersecurity, green ICT), ai principali prodotti, soluzioni e servizi Huawei per Smart Home, Intelligent City e per il mondo consumer.

A questi si aggiungono moduli dedicati a “soft skill” quali leadership strategica, consapevolezza culturale e comunicazione efficace, oltre a una serie di tour virtuali dei centri di eccellenza di Huawei in Cina attraverso i quali conoscere meglio l’azienda e il contesto in cui è nata e si è sviluppata. Inoltre, nel corso della settimana di training, parte di ogni giornata sarà dedicata a Tech4Good, un project work di gruppo ideato affinché gli studenti possano meglio comprendere il ruolo svolto dalla tecnologia nella risoluzione di problematiche globali complesse (sociali, ambientali o di altra natura), sviluppare capacità di problem solving e leadership attraverso il lavoro di squadra, approfondire il proprio senso di missione e responsabilità sociale e imparare ad agire da veri “change-maker”.