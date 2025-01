Huawei lancia il Mate X6, la serie Nova 13 e le FreeBuds Pro 4

Huawei ha recentemente annunciato nuovi prodotti caratterizzati da innovazione tecnologica e design sofisticato. Tra le novità ci sono gli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 4, il pieghevole HUAWEI Mate X6 e la serie HUAWEI nova 13, tutti con specifiche tecniche avanzate e funzionalità mirate.

Gli HUAWEI FreeBuds Pro 4, sviluppati sotto il marchio HUAWEI SOUND, offrono un’esperienza di ascolto ottimale grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore ANC 2.0 e al sistema True Sound a doppio driver. Con una riduzione del rumore fino a 100 dB, garantiscono chiamate chiare e audio coinvolgente. I quattro microfoni integrati supportano la tecnologia AI per isolare la voce dai rumori esterni. La trasmissione audio raggiunge una risoluzione di 24 bit/48 kHz e l’equalizzatore professionale consente di personalizzare il suono. Il design ergonomico, con inserti in memory foam, migliora comfort e isolamento acustico. I FreeBuds saranno disponibili in Black, White e Green dal 15 gennaio al prezzo di 199 euro, con un omaggio costituito dal HUAWEI Band 9 fino al 30 gennaio.

Il HUAWEI Mate X6, nuovo modello pieghevole, presenta materiali resistenti come il vetro Kunlun di seconda generazione e una cerniera multidimensionale robusta. Il dispositivo è equipaggiato con un sistema di raffreddamento ottimizzato e prestazioni stabili. Il comparto fotografico Ultra Aperture XMAGE include una fotocamera principale da 50 MP con aperture regolabili, una ultra-grandangolare da 40 MP e un teleobiettivo da 48 MP. I display esterni e interni OLED, rispettivamente da 6,45 pollici e 7,93 pollici, supportano la tecnologia HUAWEI X-True™ Display. Il prezzo è di 1999 euro, con in omaggio il HUAWEI WATCH GT 4 per ordini fino al 18 febbraio.

Infine, la serie HUAWEI nova 13 si distingue per il design minimalista e nuovi materiali, come il Dynamic Plaid Texture Design. Il modello nova 13 Pro ha una fotocamera principale da 50 MP con apertura variabile e stabilizzazione ottica. Il display Dynamic True-Colour, con frequenza adattiva fino a 120 Hz, offre un’esperienza visiva fluida. La ricarica rapida HUAWEI SuperCharge Turbo consente di raggiungere il 50% di carica in nove minuti. I prezzi partono da 549 euro per il modello standard e 699 euro per il nova 13 Pro, con le HUAWEI FreeBuds 5 in omaggio per acquisti entro il 18 febbraio.