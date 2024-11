Huawei FreeBuds Pro 4: Innovazione e Miglioramenti Incomparabili

Huawei ha lanciato ufficialmente i nuovi auricolari FreeBuds Pro 4, che sostituiscono i FreeBuds Pro 3. Attualmente disponibili solo in Cina, si prevede un prossimo arrivo anche in Italia. Questi auricolari mantengono il design distintivo dei modelli precedenti, ma presentano importanti novità tecniche.

Il design “a bottone” è elegante e disponibile nei colori nero, bianco e verde abete. Ogni auricolare pesa 5,8 grammi e ha una punta che garantisce un buon isolamento passivo. I controlli sono intuitivi: per regolare il volume si scorre sullo stelo, mentre per rispondere a chiamate o riagganciare basta pizzicare. La riduzione del rumore può essere attivata con una pressione prolungata. Inoltre, sono dotati di sensori avanzati che interrompono automaticamente la musica quando vengono rimossi dalle orecchie e un giroscopio per alcune funzioni attivate da movimenti della testa.

Le prestazioni audio sono state migliorate grazie all’ottimizzazione dell’algoritmo per la riduzione del rumore, con una promettente funzione di chiamata silenziosa bidirezionale che appare efficace anche in ambienti rumorosi. Gli auricolari attutiscono rumori fino a 100 dB e venti fino a 10 m/s. La modalità Trasparenza consente, infine, di ascoltare musica rimanendo consapevoli dell’ambiente circostante.

Ogni auricolare è equipaggiato con una batteria da 55 mAh, garantendo fino a 6,5 ore di autonomia senza cancellazione del rumore e un totale di 30 ore con la custodia. Con l’ANC attivo, l’autonomia scende a 4,5 ore e 22 ore totali. La ricarica avviene tramite USB-C o in modalità wireless. Le FreeBuds Pro 4 supportano Bluetooth 5.2 e vari codec, ma non sono compatibili con apt-X e LHDC. Hanno anche la funzione di connessione multipoint per passare rapidamente tra vari dispositivi.

Ogni auricolare è dotato di due trasduttori per garantire un suono immersivo e cristallino, e Huawei ha collaborato con un conservatorio per perfezionare l’esperienza sonora. Certificati IP54, sono resistenti a sudore e schizzi, rendendoli ideali per gli sportivi, e sono dotati di tre diverse misure di gommini per un migliore comfort. Al momento, non sono stati comunicati né il prezzo per il mercato italiano né la data di lancio ufficiale.