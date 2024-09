Huawei domina il mercato dei pieghevoli anche nel secondo trimestre del 2024, Samsung superata

Dopo gli ottimi risultati ottenuti da Huawei nel primo trimestre del 2024, il gigante cinese si riconferma anche nel secondo trimestre di quest’anno. Il marchio orientale risulta infatti essere l’azienda che ha venduto il maggior numero di dispositivi pieghevoli, superando anche Samsung, che dopo anni di predominio deve accontentarsi della seconda posizione.

Questo è quanto emerge dall’ultimo rapporto di Techinsights, che ha analizzato l’andamento del mercato dei dispositivi pieghevoli negli ultimi tre mesi. Analizzando più nel dettaglio questi risultati, si può notare come Huawei sia riuscita a ottenere una crescita annuale pari al 229%, un risultato davvero notevole che conferma l’ottimo lavoro svolto dall’azienda, nonostante tutte le difficoltà di cui siamo già ampiamente a conoscenza. Samsung, invece, non è riuscita a dare quella spinta necessaria per migliorare le proprie performance, rimaste un po’ stagnant negli ultimi mesi, nonostante i numeri siano favorevoli, con un aumento marginale ma comunque significativo, pari al

5%.

Come abbiamo già riportato su queste pagine, i primi risultati di vendita della serie Galaxy Z Fold 6 non sono dei più entusiasmanti, tanto che l’azienda starebbe correndo ai ripari sviluppando una Special Edition, che verrà introdotta sul mercato nei prossimi mesi. Il segmento dei pieghevoli risulta comunque in buona salute e in continua crescita,, l’ultima in ordine di tempo è Xiaomi, che ha recentemente lanciato i suoi primi dispositivi pieghevoli. Un altro marchio che è riuscito a ritagliarsi un ruolo particolarmente importante in questo settore è chiaramente Honor, che con il Magic V2 ha ridefinito il concetto di pieghevole, grazie all’implementazione di caratteristiche davvero uniche.

Ora, con l’avvento del Magic V3, potrebbe realmente scalare la classifica, considerato l’attuale quarto posto e una crescita straordinaria pari al 423%. Ricordiamo che il nuovo pieghevole dell’azienda cinese verrà svelato anche per il mercato europeo durante un evento in programma il prossimo 5 settembre all’IFA di Berlino. Da quel momento, i numeri potrebbero crescere notevolmente. Davanti a Honor si trovano altre due solide realtà come Vivo e Motorola, quest’ultima delle quali ha recentemente annunciato la sua nuova linea di dispositivi a conchiglia, etichettata con il nome Razr. E voi, siete interessati ad acquistare uno smartphone pieghevole? Fatecelo sapere nei commenti.