Huawei domina il mercato dei dispositivi indossabili nel secondo trimestre del 2024

Nel secondo trimestre dell’anno (aprile-giugno), il mercato globale dei dispositivi indossabili da polso, comprendente smartband e smartwatch, ha visto la spedizione di un totale di 43,7 milioni di unità. Huawei ha dominato il mercato sia in termini di spedizioni che di quota di mercato, registrando una crescita significativa del 42% rispetto all’anno scorso, con 8,9 milioni di spedizioni e una quota di mercato del 20,3%. In particolare, il mercato cinese si è rivelato il più forte per Huawei, che ha distribuito circa 6 milioni di dispositivi, portando la sua quota di mercato nel paese al 38,4%.

Nonostante i successi di Huawei, l’intero mercato dei dispositivi indossabili ha mostrato un leggero declino dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Huawei, tuttavia, ha visto una domanda robusta per i suoi smartwatch e smartband, con il modello Watch Fit 3 che ha giocato un ruolo chiave nella crescita globale del marchio. Inoltre, Huawei è riuscita ad aumentare la sua presenza anche in Europa centrale e orientale, Medio Oriente e Africa, e America Latina.

Xiaomi si è posizionata al secondo posto a livello mondiale, con 5,9 milioni di spedizioni e una quota di mercato del 13,5%. La popolare serie Redmi ha contribuito alla crescita dell’azienda, ma anche modelli più premium come Watch S3 e Watch 2 hanno ottenuto buone performance. Apple si è classificata terza, con 5,7 milioni di spedizioni e una quota di mercato del 13,1%. Tuttavia, Cupertino ha registrato una flessione di quasi il 12% nelle spedizioni rispetto all’anno scorso, principalmente a causa della forte concorrenza proposta dai marchi cinesi.

Samsung ha spedito 3,3 milioni di dispositivi indossabili, sostenuta dalla popolarità del suo Galaxy Fit 3. Infine, BBK ha chiuso la top five con 2,9 milioni di spedizioni e una quota di mercato del 6,6%, grazie alla forte domanda dei suoi orologi per bambini in Cina. Questo panorama evidenzia come il settore dei dispositivi indossabili sia in continua evoluzione, con i marchi cinesi che continuano a guadagnare terreno nel mercato globale.