Huawei conquista il mercato dei dispositivi pieghevoli in Cina nel Q3/2024

Huawei ha confermato la sua posizione di leader nel mercato cinese dei telefoni pieghevoli nel terzo trimestre del 2024, superando ampliamente la concorrenza con una quota di mercato dell’85%. Secondo CINNO Research, l’azienda ha spedito circa 1,12 milioni di unità, registrando un incremento del 97% rispetto all’anno precedente, il più alto tra tutti i brand del settore. La continua innovazione e le strategie di marketing mirate hanno permesso a Huawei di mantenere il suo dominio per cinque anni consecutivi nel mercato dei pieghevoli, dove il design e la tecnologia sono cruciali per il successo.

Tra i modelli di maggiore successo, il Mate X5 ha svolto un ruolo decisivo, diventando il dispositivo più popolare nel segmento dei pieghevoli. Il suo design innovativo e le caratteristiche avanzate hanno attratto un ampio pubblico di appassionati di tecnologia, portando a una domanda costante che ha reso il Mate X5 un “campione di vendite” per quattro trimestri consecutivi. La combinazione di eleganza, materiali di qualità e prestazioni hardware elevate ha fatto del Mate X5 un dispositivo di riferimento nel settore.

In prospettiva, l’azienda si prepara per il lancio del Mate X6, atteso per il 26 novembre. Questo nuovo smartphone dovrebbe essere dotato di un chip aggiornato, promettendo miglioramenti in termini di efficienza energetica e prestazioni. Anche la nuova versione del sistema operativo, HarmonyOS NEXT, si preannuncia con interfacce più fluide e funzionalità arricchite, rinsaldando l’ecosistema Huawei.

Nonostante la leadership di Huawei, il mercato cinese presenta una competizione crescente. Altri produttori come Honor, vivo, Xiaomi e Samsung cercano di guadagnare quote in questo settore. Honor, in particolare, ha ottenuto buoni risultati con i modelli Magic V3 e Vs3, noti per i loro design distintivi e funzionalità competitive. La presenza di aziende come Xiaomi e Samsung, sebbene attualmente in posizioni inferiori, contribuisce a un panorama competitivo in evoluzione, suggerendo che ci siano ampi margini di crescita.

La lotta per la leadership nel mercato dei pieghevoli in Cina si preannuncia quindi come una battaglia a lungo termine, in cui la capacità di adattarsi rapidamente alle esigenze dei consumatori sarà fondamentale per il successo.