Bastano pochi secondi, e la nuova Huawei Band 6 restituisce una misurazione più che soddisfacente della percentuale di ossigeno nel sangue. E anche se il nuovo wearable non è un presidio medico, l’informazione porta sempre un po’ di sollievo: al tempo della pandemia, tutto ciò che chiamiamo “quantified-self”, ovvero la misurazione dei propri parametri vitali, attività fisiche e abitudini per conoscersi meglio (ed eventualmente provare a migliorarsi) si è ora caricata di nuovo senso, diventando anche sistema d’allarme a difesa della salute.

Numero di passi fatti, scale salite, frequenza cardiaca media e attuale, calorie bruciate, qualità del sonno; ancora: report dello stress giornaliero, monitoraggio del ciclo mestruale, ben 96 modalità di allenamento e persino il monitoraggio costante della saturazione del sangue SpO2 (di nuovo, solo indicativa ma sempre utile). La Huawei Band 6 fa il suo dovere misurando svariati parametri e attività e anche si distingue sia per il prezzo (appena 59 euro) sia per lo schermo, dalla forma e dalle caratteristiche inusuali per questa fascia di prodotti.

Com’è fatta la Huawei Band 6

Parliamo di un ottimo display Amoled FullView da 1.47 pollici, con risoluzione di 194×368 pixel e densità pari a 282 Ppi; inedito per formato e dimensioni, è più grande del 148% rispetto al modello precedente, evidenziando un rapporto screen-to-body maggiore del 64%, è può essere personalizzato con un’ampia gamma di sfondi gratuiti adatti a ogni uso e gusto estetico. Qui va riconosciuta l’intuizione dei designer Huawei che, dovendo scegliere come ampliare l’area visibile sul display del loro fitness tracker, hanno optato per un formato che ricorda alcuni orologi vintage e di alta gamma. E hanno optato per un unico tasto funzione, mantenendo linee semplici e pulite.

Nell’uso di tutti i giorni, lo schermo risulta molto reattivo al tocco e quindi facile da usare: serve inizialmente qualche istante per capire dove sono le funzioni e come raggiungerle, dopodiché la fruizione avviene in modo lineare. Anche sotto la luce piena del sole, immagini e caratteri risultano ben visibili e, data la lunghezza media di un messaggio inviato via sms o sui principali sistemi di messaggistica, spesso si riesce a leggere un contenuto per intero senza dover scorrere col dito oppure guardare il telefono.

Di notte, meglio fare attenzione: se l’intenzione è quella di dormire indossando la Band 6 per monitorare il sonno, va verificato quale sia il livello di luminosità pre-impostato, perché se è pari a 5 (il massimo) è in grado di illuminare a giorno la camera da letto se si riattiva perché percepisce un movimento.

Che cosa ci è piaciuto della Huawei Band 6

Di buona fattura, specie per essere un prodotto entry-level, la Huawei Band 6 si distingue per la cura nella realizzazione e la scelta di materiali di qualità, che nell’insieme e nell’uso di tutti i giorni trasmettono un’idea di robustezza nonostante gli appena 18 grammi di peso.

La batteria a lunga durata, con le sue due settimane di autonomia dichiarata (9-10 giorni con un uso intensivo, per esempio in allenamento), ne fa il partner ideale anche per l’amatore che vuole monitorare le proprie attività sportive. Tra quelle misurabili, c’è un po’ di tutto: dall’ovvia corsa al ciclismo, dal salto della corda alla danza, per un totale di 96 modalità di allenamento registrabili con una precisione in linea con altri prodotti della stessa fascia di prezzo, anche usando per le attività all’aperto il Gps dello smartphone cui la Band 6 è associata.

Tutto ciò che viene registrato grazie alla tecnologia Huawei TruSeen 4.0 è gestibile attraverso l’ottima app Huawei Health (disponibile per Android e per iOS), che consente di visualizzare ogni attività corredata di informazioni e statistiche realizzate anche con l’aiuto dell’algoritmo TruSport, in grado di fornire valutazioni e suggerimenti su come migliorare le performance.