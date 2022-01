Huawei porta in Italia gli smartphone top di gamma P50 Pro, telefono fortemente vocato alla fotografia come da sempre tutta la serie P, e P50 Pocket, pieghevole a conchiglia caratterizzato da una spiccata attenzione al design. L’annuncio arriva a poca distanza di tempo dall’uscita, a novembre, del Nova 9, dispositivo sul quale il colosso cinese ha puntato molto per il proprio rilancio dopo le vicissitudini legate agli embarghi Usa.

Il top di gamma P50 Pro è dotato di sistema di fotocamere Dual-Matrix, con sensore multi-spettro a 10 canali, Xd Optics, Xd Fusion Pro Image Engine. Per la prima volta, al sistema di imaging ottico vengono garantite capacità computazionali, creando il primo sistema comprensivo di ripristino del segnale dell’immagine del settore, in grado di applicare calcoli computazionali per correggere errori ottici e riprodurre dettagli minuziosi. Questo permette di superare i limiti del design ottico e ripristinare fino al 25% del segnale dell’immagine. Huawei ha introdotto l’Xd Fusion Image Engine con la serie Huawei P40, offrendo un’esperienza fotografica ad altissima definizione. Questa volta, l’azienda con il P50 Pro lancia Xd Fusion Pro, una soluzione migliorata che incorpora un nuovo sistema di filtri Super Color, True-Chroma Image Engine e tecnologia Super Hdr per migliorare significativamente i dettagli, il colore e la gamma dinamica.

Dal lato hardware, lo smartphone è dotato di display Oled 6,6″ Fhd+ da 450ppi, refresh rate fino a 120Hz e campionamento tocco 300Hz. Il processore è lo Snapdragon 888 4G e tra le altre caratteristiche è dotato di certificazione Ip68 e batteria da 4.360mAh con ricarica wireless da 50E e cablata da 66W. Il comparto fotografico è affidato, nel dettaglio, a un sensore da 13 megapixel sull’anteriore e quello principale posteriore da 50 megapixel con apertura f/1,8, un sensore 64 megapixel tele con zoom ottico 3,5x, Ois e apertura f/3,5, un sensore in bianco e nero da 40 megapixel f/1,6 e un altro da 13 megapixel ultra grandangolare con apertura f/2,2.

L’altro smartphone che arriva in Italia, il P50 Pocket, è un pieghevole a conchiglia nato da una collaborazione tra Huawei e la stilista Iris Van Herpen. Ha due display e quello esterno è racchiuso in una cornice ad anello. Lo schermo interno una volta aperto lo smartphone ha una dimensione di 6,9” e un rapporto 21:9, con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Huawei ha lavorato molto sulla cerniera, creando un sistema che chiude i due schermi senza lasciare spazi e diminuendo la piega nel display. Come tutti i dispositivi della serie P, anche questo modello è votato all’imaging, con la fotocamera principale True-Chroma da 40 megapixel. Gli altri due sensori sono un ultra grandangolare da 13 megapixel da 120° e un Ultra Spectrum da 32 megapixel. La fotocamera anteriore è invece dotata di sensore da 10,7 megapixel e apertura f/2,2. Anche il P50 Pocket è dotato di processore Qualcomm Snapdragon 888 4G, mentre non è dotato di ricarica veloce. La batteria da 4.000 mAh si carica cablata a 40W.

Entrambi sono disponibili da oggi su Huawei store. Il P50 Pro è in vendita con taglio di memoria 8/256 giga a 1.199,90 euro, con in omaggio fino al 28 febbraio gli auricolari FreeBuds Pro. Il P50 Pocket è disponibile invece con il taglio 12/512 a 1.599,90 euro, anche in questo caso con gli auricolari in omaggio. Per entrambi i modelli Huawei include nel prezzo anche la sostituzione, per un anno, dello schermo e della scocca posteriore.