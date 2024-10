Huawei annuncia la data di lancio di HarmonyOS Next

HarmonyOS Next di Huawei, sviluppato negli ultimi anni, è pronto per il lancio, previsto per il 22 ottobre. In questa data, il produttore cinese presenterà anche la nuova gamma di smartphone della serie Nova 13. Questo nuovo sistema operativo segna una tappa significativa per le ambizioni software di Huawei, poiché abbandona per la prima volta l’Android Open Source Project (AOSP) e il supporto alle applicazioni Android.

La versione per sviluppatori è stata rilasciata la scorsa estate e il team software di Huawei ha lavorato per creare un ecosistema di app e servizi in grado di rispondere alle esigenze degli utenti. Secondo le ultime informazioni, HarmonyOS Next consentirà l’accesso a oltre 10.000 applicazioni e servizi. Esteticamente, l’interfaccia di HarmonyOS Next è simile all’attuale versione, ma non sarà più possibile eseguire codice e app Android.

Il nuovo sistema operativo si basa su un microkernel sviluppato internamente, utilizzando il core open source OpenHarmony. HarmonyOS Next supporta le applicazioni tramite l’Ark Compiler insieme ai Huawei Mobile Services (HMS) e promette un’architettura unificata, fluida e interconnessa tra i dispositivi che utilizzano HarmonyOS Next e il cloud. Ciò include anche la capacità di interagire tra vari fattori di forma dei dispositivi.

In sintesi, HarmonyOS Next rappresenta un’importante evoluzione nella strategia software di Huawei, segnando il passaggio verso una piattaforma più indipendente da Android e volta a costruire un ecosistema robusto di applicazioni e servizi, rispondendo così alle necessità di modernità e connettività degli utenti.