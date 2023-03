HUANLANG Portafoglio da uomo con blocco RFID Multi Card Holder Portafogli per uomo Portafoglio a due porte con cerniera Portafoglio in pelle da uomo piccolo, nero, Small, Portafoglio RFID

Portafoglio uomo in pelle Bifold1. Elegante e ben progettato portafoglio con blocco RFID integrato per impedire la navigazione wireless e la raccolta elettronica di dati personali.2. Spazio sufficiente: fino a 19 slot per schede includono 1 finestra di identificazione trasparente, 1 grande slot per contanti e 2 scomparti per ricevimenti.3. Il portafoglio da uomo con cerniera è facile da trasportare tutte le tue carte importanti, portarlo con lo zaino durante le tue attività all’aperto, escursioni, campeggio, viaggi, lavoro o ogni giorno. Non preoccuparti di perderlo.4. Design tascabile piccolo e sottile, misura 10 x 3 x 12 cm.

Suggerimenti per la manutenzione

1. C’è inevitabilmente un leggero odore nel blocco del portafoglio RFID dell’uomo. Si prega di rilassarsi e metterlo in un luogo fresco, asciutto e ventilato per più di 24 ore.

2. Quando è macchiato di sporco, pulirlo delicatamente con un panno umido e asciugarlo all’ombra.

3. Il colore del portafoglio da uomo in pelle può variare leggermente dall’immagine online a causa delle impostazioni di colore del monitor.