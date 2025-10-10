15.4 C
HR Recruiter a Milano – Opportunità Inclusiva per Talenti Protetti

Titolo lavoro: HR RECRUITER – Categoria Protetta (L.68/99)

Azienda: Ali

Descrizione lavoro:
L’agenzia Ali Lavoro cerca un HR Recruiter appartenente alle categorie protette (L.68/99) per un cliente nel settore delle risorse umane. Le responsabilità includono la selezione di candidati, la gestione del processo di reclutamento e il supporto nella creazione di strategie per attrarre talenti. È richiesta una laurea in ambito umanistico o in gestione delle risorse umane, esperienza pregressa nel recruitment e competenze relazionali eccellenti. I vantaggi offerti includono un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale all’interno dell’azienda.

Località: Venezia

Data pubblicazione: Fri, 10 Oct 2025 06:50:01 GMT

