HR Manager a Milano – Unisciti a noi per plasmare il talento!

“Diventa il Nostro HR Manager: Guida il Futuro del Talento!”



Azienda: Telefono Azzurro

Località: Milano

Data di pubblicazione: Tue, 30 Sep 2025 22:40:26 GMT

Descrizione del lavoro:

La Fondazione SOS il Telefono Azzurro ETS ricerca un HR Manager per gestire le funzioni di risorse umane, con un focus sullo sviluppo e il benessere del personale. I candidati devono avere esperienza pregressa in ruoli simili, abilità di leadership, e una forte conoscenza delle normative relative ai diritti dei bambini. Tra i compiti principali ci sono la pianificazione delle risorse umane, la gestione dei talenti e la creazione di politiche volte a promuovere un ambiente di lavoro positivo. I vantaggi includono l’opportunità di lavorare in un’organizzazione con una missione sociale significativa e un contesto stimolante e inclusivo.