16 C
Roma
mercoledì – 1 Ottobre 2025
Lavoro

HR Manager a Milano: guida il cambiamento in un ambiente dinamico

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

“Diventa il Protagonista della Nostra Risorsa Umana: Cercasi HR Manager!”

Azienda: Manpower

Località: Provincia di Milano

Data di pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 06:10:01 GMT

Descrizione del lavoro:
La figura ricercata avrà il compito di coordinare i processi HR, supportando la direzione nell’implementazione di strategie relative alla gestione del personale. È richiesta una consolidata esperienza nella gestione delle risorse umane, con competenze in reclutamento, sviluppo e gestione delle performance. Si offre l’opportunità di lavorare in un ambiente stimolante all’interno di un’azienda strutturata situata a Bolzano, con possibilità di crescita professionale e formazione continua.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Key Account Lombardia

Gestisce rapporti commerciali in Lombardia con studi e imprese. Richiesto diploma tecnico e offerta di retribuzione interessante.

Beauty Advisor cercasi

Ruolo: Beauty Advisor per offrire un'esperienza unica in store. Requisito: Passione per retail e make-up. Beneficio: Sviluppo delle proprie competenze.

Consulente immobiliare cercasi

Cerchiamo un Consulente Immobiliare a Padova: ottime relazioni richieste, offriamo formazione continua e provvigioni interessanti.

Impiego come Assistente Health & Safety

Impiegato/a Health & Safety: gestisce documentazione sicurezza. Requisito chiave: esperienza in sicurezza lavoro. Beneficio: formazione continua e crescita professionale.

Specialista Manutenzione

Maintenance Specialist: gestisce manutenzione impianti. Requisito chiave: diploma tecnico con esperienza 2-5 anni. Benefit: contratto indeterminato.

Articolo precedente
Le Notizie del Giorno del 1 Ottobre 2025: Scopri Tutto!
Articolo successivo
Flotilla: Emozioni e Avventure sul Mare da Non Perdere!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.