HR Manager a Milano: guida il cambiamento in un ambiente dinamico

“Diventa il Protagonista della Nostra Risorsa Umana: Cercasi HR Manager!”
Azienda: Manpower
Località: Provincia di Milano
Data di pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 06:10:01 GMT
Descrizione del lavoro:
La figura ricercata avrà il compito di coordinare i processi HR, supportando la direzione nell’implementazione di strategie relative alla gestione del personale. È richiesta una consolidata esperienza nella gestione delle risorse umane, con competenze in reclutamento, sviluppo e gestione delle performance. Si offre l’opportunità di lavorare in un ambiente stimolante all’interno di un’azienda strutturata situata a Bolzano, con possibilità di crescita professionale e formazione continua.
