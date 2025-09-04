24.1 C
Roma
giovedì – 4 Settembre 2025
Lavoro

HR – ADDETTO/A RISORSE UMANE

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Dal 1997, ogni giorno nutriamo la fiducia che le persone e le imprese ripongono in noi. Umana Spa, leader nelle Risorse Umane, cerca talenti in ambito HR per la filiale di Fino Mornasco.

Posizione Aperta: Specialista in Risorse Umane

Responsabilità:

  • Front Office: accogliere i candidati e dialogare per scoprire il loro potenziale.
  • Ricerca e Selezione: analizzare profili, screening curricula, condurre colloqui e presentare i migliori candidati.
  • Consulenza: supportare i clienti costruendo relazioni solide e durature.

Requisiti:

  • Passione per le risorse umane e attitudine commerciale.
  • Doti relazionali e capacità di lavorare per priorità.
  • Buone capacità di comunicazione ed empatia.

Cosa offriamo:

  • Piano di formazione continua per la crescita professionale.
  • Ambiente etico e inclusivo, basato su valori di etica e pari opportunità.
  • Crescita professionale valorizzando impegno e passione.
  • Retribuzione con RAL a partire da 22.000 €, buoni pasto e piano welfare.
  • Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì.

Siamo un’azienda che promuove equità e inclusione. L’annuncio è rivolto a tutti, senza discriminazioni. Le candidature non devono contenere dati sensibili.

Se sei interessato, inviaci il tuo CV e unisciti al nostro team!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

HR – ADDETTO/A RISORSE UMANE

Specialista HR: accogli candidati e selezionali per i clienti. Richiesta passione per le risorse umane. Offriamo formazione continua per la crescita.

Technical and R&D Manager

Ricerchiamo un Technical & R&D Manager per sviluppare sistemi oleodinamici custom, con esperienza in ingegneria. Un beneficio: crescita professionale.

Office Manager

Cercasi Office Manager per garantire l’efficienza della sede. Richiesta padronanza di Office. Buon ambiente aziendale e contratto indeterminato.

Team Leader

Team Leader - Debt Advisor: 15 anni in finanza, master preferito. Contributo a progetti globali per risorse digitali, migliorando l'accesso al finanziamento.

MEDICO CARDIOLOGO

Cercasi cardiologo specializzato per attività ambulatoriali e supporto in degenza. Offriamo crescita professionale in un ambiente meritocratico.

Articolo precedente
Finish Ultimate PLUS Infinity Shine – 73 Capsule Lavastoviglie
Articolo successivo
Scanner: Valerio Nicolosi in Diretta Ogni Mattina su Fanpage.it
ARTICOLI CORRELATI
Lavoro

Technical and R&D Manager

Lavoro

Office Manager

Lavoro

Team Leader

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.