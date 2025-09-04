HR – ADDETTO/A RISORSE UMANE

Dal 1997, ogni giorno nutriamo la fiducia che le persone e le imprese ripongono in noi. Umana Spa, leader nelle Risorse Umane, cerca talenti in ambito HR per la filiale di Fino Mornasco.

Posizione Aperta: Specialista in Risorse Umane

Responsabilità:

Front Office: accogliere i candidati e dialogare per scoprire il loro potenziale.

Ricerca e Selezione: analizzare profili, screening curricula, condurre colloqui e presentare i migliori candidati.

Consulenza: supportare i clienti costruendo relazioni solide e durature.

Requisiti:

Passione per le risorse umane e attitudine commerciale.

Doti relazionali e capacità di lavorare per priorità.

Buone capacità di comunicazione ed empatia.

Cosa offriamo:

Piano di formazione continua per la crescita professionale.

Ambiente etico e inclusivo, basato su valori di etica e pari opportunità.

Crescita professionale valorizzando impegno e passione.

Retribuzione con RAL a partire da 22.000 €, buoni pasto e piano welfare.

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì.

Siamo un’azienda che promuove equità e inclusione. L’annuncio è rivolto a tutti, senza discriminazioni. Le candidature non devono contenere dati sensibili.

Se sei interessato, inviaci il tuo CV e unisciti al nostro team!