HR – ADDETTO/A RISORSE UMANE

Dal 1997, ogni giorno nutriamo la fiducia che le persone e le imprese ripongono in noi. Umana Spa, leader nelle Risorse Umane, cerca talenti in ambito HR per la filiale di Fino Mornasco.
Posizione Aperta: Specialista in Risorse Umane
Responsabilità:
- Front Office: accogliere i candidati e dialogare per scoprire il loro potenziale.
- Ricerca e Selezione: analizzare profili, screening curricula, condurre colloqui e presentare i migliori candidati.
- Consulenza: supportare i clienti costruendo relazioni solide e durature.
Requisiti:
- Passione per le risorse umane e attitudine commerciale.
- Doti relazionali e capacità di lavorare per priorità.
- Buone capacità di comunicazione ed empatia.
Cosa offriamo:
- Piano di formazione continua per la crescita professionale.
- Ambiente etico e inclusivo, basato su valori di etica e pari opportunità.
- Crescita professionale valorizzando impegno e passione.
- Retribuzione con RAL a partire da 22.000 €, buoni pasto e piano welfare.
- Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì.
Siamo un’azienda che promuove equità e inclusione. L’annuncio è rivolto a tutti, senza discriminazioni. Le candidature non devono contenere dati sensibili.
Se sei interessato, inviaci il tuo CV e unisciti al nostro team!
