Hpv, sempre più tumori orofaringei

Aprile è il mese della sensibilizzazione sui tumori del distretto testa-collo. Nel 2024, in Italia, si sono registrate 5977 nuove diagnosi, con l’HPV (Human Papilloma Virus) tra le cause principali, come evidenziato dall’Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia Clinica. L’HPV si trasmette principalmente tramite contatto sessuale, inclusi i rapporti orogenitali, e il numero di partner sessuali aumenta il rischio di infezione. Ricerche, come quella condotta da Odey C Ukpo e colleghi, hanno dimostrato che l’HPV è un fattore causale nei carcinomi squamocellulari orofaringei, presente nel 50%-80% dei casi.

Sebbene fumo e alcol siano i principali fattori di rischio, l’HPV colpisce più frequentemente i pazienti più giovani, presentando una prognosi più favorevole. La vaccinazione contro l’HPV è una strategia preventiva efficace, offerta gratuitamente a ragazze e ragazzi nel dodicesimo anno di vita e in altre fasce di età. Secondo AIRC, il papilloma virus umano causa circa il 20% dei 31.000 casi di tumore virale ogni anno. In passato ci si è concentrati sul cancro della cervice uterina, ma ora si riconosce il suo ruolo anche nei tumori orofaringei.

Il trattamento per questi tumori comprende chirurgia, radioterapia e, nei casi appropriati, chemioterapia. Tuttavia, il trattamento chirurgico può comportare complicazioni significative, come la perdita di parte della lingua o della mandibola, alterazioni estetiche e difficoltà nel parlare e mangiare. Questo impatta sull’immagine corporea e può portare a depressione e isolamento sociale, evidenziando la necessità di un supporto psicologico integrato.