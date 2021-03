Mentre gli occhi di tutti sono puntati sul Coronavirus e i vaccini per sconfiggerlo, da anni esiste una vaccinazione sicura ed efficace che potrebbe debellare un altro virus: l’Hpv. Il 4 marzo, Giornata internazionale contro il papilloma virus umano, vuole riportare l’attenzione proprio sulla prevenzione e i test di screening contro questo agente patogeno, principale responsabile dei tumori alla cervice uterina. In Italia l’obiettivo è rendere immuni all’Hpv il 95% della ragazze e il 75% dei ragazzi, ma i dati reali sono distanti dalla soglia ambita: l’ultima rilevazione (2018) mostra una copertura del 40,3% nelle ragazze e del 20,8% nei ragazzi. Il ministero della Salute fa sapere che «nel 2019 si è assistito a un lieve miglioramento in entrambi i sessi, con un’ampia variabilità regionale, pur rimanendo al di sotto della soglia ottimale prevista», ma nel 2020 il blocco causato dal Covid-19 potrebbe non aver aiutato.

Anzi, secondo Eleonora Preti, esperta dell’Unità di Ginecologia preventiva dell’Istituto europeo di oncologia, “il problema è diventato duplice, perché accanto alla vaccinazione anti-Hpv ha subito uno stop anche lo screening con Pap test e Hpv test”. E in effetti una ricerca dell’Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani ha confrontato i primi cinque mesi del 2020 e del 2019, scoprendo che nel primo anno di pandemia sono stati eseguiti oltre 371 mila test di screening in meno rispetto all’anno precedente, con la stima di 1.676 lesioni iniziali della cervice uterina non diagnosticate. “Se invece ottenessimo una copertura vaccinale completa – sottolinea Preti – grazie all’ormai noto “effetto gregge” il tumore della cervice uterina scomparirebbe e gli altri tumori correlati all’Hpv ridurrebbero drasticamente la loro incidenza”.

L’Hpv, o papilloma virus umano, comprende una famiglia di virus, ognuno contraddistinto da un numero e tutti in grado di infettare la cute e le mucose corporee, in particolare quelle genitali, con più o meno aggressività. “L’infezione da Hpv si trasmette sessualmente e si stima che circa l’80% della popolazione adulta sessualmente attiva venga a contatto con uno o più tipi nel corso della propria vita”, spiega Ermelinda Monti, Responsabile del Centro di Riferimento per la prevenzione, diagnosi e la cura della patologia genitale HPV-correlata della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico di Milano. A differenza dell’Hiv, la cui trasmissione avviene solo attraverso liquidi (sangue, sperma) e si può prevenire totalmente con l’utilizzo del preservativo, l’Hpv si trasmette per contatto cute-mucosa, quindi “per contrarlo non è necessario un rapporto sessuale completo e l’uso del preservativo non previene completamente la trasmissione, anche se può ridurne il contagio”. Avere un partner stabile non è quindi garanzia di sicurezza contro l’infezione.

Si conoscono più di 200 tipi differenti di Hpv e oltre 60 infettano il tratto ano-genitale. Tra loro si possono distinguere genotipi a basso ed alto rischio, a seconda del loro potenziale di evoluzione neoplastica, cioè di originare un tumore nella persona infettata. “Gli Hpv a basso rischio, sono correlati ai condilomi floridi (lesioni benigne chiamate anche verruche) e a lesioni di basso grado (lesioni subcliniche suscettibili di elevata regressione spontanea). I più famosi, i genotipi 6 e 11, sono responsabili di circa il 90% dei condilomi genitali – precisa Monti – gli Hpv ad alto rischio, invece, sono correlati sia a lesioni di alto che di basso grado e sono i principali agenti eziologici correlati allo sviluppo di tumori genitali (cervice uterina, vagina, vulva, pene) ed extragenitali (ano e testa-collo). I più frequenti sono il 16 e il 18, da soli responsabili di circa il 70% dei casi di cancro alla cervice uterina”.

L’infezione da Hpv è quasi sempre asintomatica e spesso si risolve autonomamente entro uno-due anni dalla diagnosi. Non è detto che il virus si manifesti subito dopo averlo contratto: spesso rimane latente per un periodo variabile e può manifestarsi in seguito a un calo delle difese immunitarie. Ciò significa che è difficile risalire all’origine dell’infezione, che potrebbe essere avvenuta anche molti anni prima dell’individuazione del virus da parte dei test, senza manifestare alcun sintomo.

Essere positivi all’Hpv non significa avere la certezza di sviluppare il cancro. La potenziale progressione a tumore da lesione pre-tumorale è molto lenta, “può avvenire anche in più di 10 anni”, avverte l’esperta. Tuttavia ci sono dei fattori di rischio. ” primo luogo la persistenza di un genotipo ad alto rischio per anni, il fumo, l’immunodepressione (causata da malattie del sistema immunitario o terapie immunosoppressive, come il cortisone ad alte dosi per lunghi periodi) e infine probabili fattori di predisposizione genetica”. Le percentuali sono confortanti: secondo dati forniti dalla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, meno dell’1% delle donne positive a un genotipo di Hpv ad alto rischio svilupperà lesioni tumorali.

Contro il papilloma virus esistono tre vaccini: bivalente, quadrivalente e nonavalente. Il primo è diretto unicamente contro i due genotipi ad alto rischio più noti (16 e 18), mentre il secondo agisce anche contro i più frequenti a basso rischio (6 e 11). Nel 2014 è stato approvato il vaccino nonavalente, che oltre ai quattro genotipi citati, garantisce la protezione anche contro altre cinque tipologie potenzialmente capaci di indurre una lesione cancerosa (31, 33, 45, 52 e 52). Secondo l’Agenzia Europea del Farmaco e la Food and Drug Administration americana, per un piano di prevenzione efficace è raccomandato vaccinare bimbe e bimbi già a partire dai 9 anni. In Italia, dal 2008, è attiva una campagna che offre gratuitamente la vaccinazione contro l’Hpv alle ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti), mentre il Piano nazionale di prevenzione vaccinale del 2017-2019 ha esteso il vaccino gratuito anche ai ragazzi di 11 anni, perché, sottolinea la ginecologa Monti, “l’obiettivo è prevenire tutte le patologie Hpv correlate anche nell’uomo, seppur più rare, e limitare la diffusione del virus creando un’immunità di gregge”. Alcune Regioni hanno esteso la gratuità a ragazze di altre fasce di età oppure propongono un regime di co-pagamento con il Sistema sanitario nazionale, persino fino ai 45 anni. “A parte la gratuità per le undicenni, diverse Regioni offrono il vaccino gratuito per alcune categorie a rischio, ad esempio persone Hiv positive, uomini che fanno sesso con uomini (MSM), donne con recente diagnosi (entro l’anno) di lesione pre-tumorale della cervice uterina. Il ciclo di base tra gli 11 e i 14 anni prevede due dosi separate a distanza di sei mesi, mentre per chi ha più di 14 anni si prevedono tre dosi“.

Gli esperti ci tengono a sottolineare che la vaccinazione contro il papilloma virus è profilattica, non terapeutica. “La vaccinazione non ha effetto su infezioni da Hpv esistenti o patologie Hpv correlate, ma è fortemente consigliata anche in chi è già venuto a contatto con il virus. I vaccini non contengono il Dna del virus, ma sono costituiti da particelle simil-virali che mimano il virus, provocando quindi un’efficace risposta immunitaria, anche superiore a quella che si avrebbe con un’infezione naturale. Sono molto sicuri ed altamente efficaci”.

Prevenzione: il vaccino dopo l’adolescenza

Ci sono donne che non hanno fatto il vaccino in adolescenza e si chiedono se sia sensato farlo a 20, 30 o 40 anni. Sia che scoprano di essere positive o meno all’Hpv. Gli esperti consigliano a queste donne di recuperare. Due i principali motivi. “I vaccini, soprattutto il nonavalente, proteggono da svariati ceppi ed è improbabile che una persona sia venuta a contatto con tutti; inoltre, nonostante il vaccino non sia terapeutico, è stato dimostrato che, nelle donne già trattate per una lesione pre-cancerosa o per condilomi, è in grado di ridurre il numero di recidive”, sottolinea Monti. I partner maschili non sono costretti a farlo, “anche se la vaccinazione è consigliata anche nell’uomo”. Per quanto riguarda le possibili interazioni, “il vaccino anti-Hpv si può fare in concomitanza con altri vaccini, anche se – specifica la dottoressa – non si può dire con indubbia certezza riguardo a quello contro il Covid-19, perché si tratta di una profilassi troppo recente”.

Prevenzione: Pap test e Hpv Dna test

La vaccinazione non libera dall’impegno dei test di screening. L’esame principe è stato per anni solo il Pap test, ma negli ultimi anni le cose stanno cambiando. Come spiega l’Associazione Italiana di Oncologia Medica nel suo rapporto 2020, le analisi hanno dimostrato che lo screening con Hpv test è più efficace dello screening basato sul Pap test nel prevenire i tumori invasivi del collo dell’utero. “Il test Hpv – spiega infatti Sandro Pignata, ricercatore della fondazione Airc per la ricerca sul cancro e dell’Istituto dei Tumori di Napoli – ha una sensibilità maggiore rispetto al Pap test, ossia è più efficace nel predire la possibilità di sviluppo di lesioni che potrebbero evolversi in tumori, ma meno specifico, cioè identifica anche infezioni che potrebbero regredire spontaneamente. Perciò l’Hpv test si vuole riservare alle donne sopra i 30 anni, poiché prima le infezioni da Hpv sono molto frequenti, ma regrediscono spontaneamente in un’alta percentuale di casi e non evolvono quasi mai in tumore”. Nel 2013 il ministero della Salute ha dato indicazioni alle Regioni di convertire i programmi di screening da Pap test ad Hpv test (l’esame di riferimento per le donne tra i 30 e i 65 anni deve diventare l’Hpv test ogni 5 anni; mentre per le donne dai 25 ai 29 rimane il Pap test ogni 3 anni), ma si è ancora in fase di transizione. “Il nuovo test di screening si basa sulla ricerca dell’infezione di Hpv ad alto rischio. Se risulta positivo la donna dovrà sottoporsi a un Pap test, che dopo i 30 anni diventa quindi un esame di completamento (chiamato anche test di triage), perché seleziona le donne che hanno modificazioni cellulari e che devono fare la colposcopia. Se invece la citologia non presenta alterazioni – conclude la ginecologa – la donna ripeterà l’Hpv test dopo un anno”.

L’importanza di vaccino e screening

Secondo il rapporto Aiom e Airtum 2020, tra i tumori oggetto di screening di popolazione le forme invasive dei carcinomi della cervice uterina rappresentano ormai una quota residuale di quanto sfugge all’intercettazione delle lesioni a rischio. Si tratta del quinto tumore per frequenza nelle donne sotto i 50 anni (dopo seno, tiroide, melanomi e colon-retto) e complessivamente l’1,3% di tutti quelli diagnosticati. “L’incidenza del tumore alla cervice è in calo in tutti i Paesi occidentali grazie agli esami di screening e alla vaccinazione, che permettono di individuarlo prima che evolva in tumore e di agire sulle lesioni precancerose asportandole chirurgicamente – sottolinea Pignata – con questi due strumenti possiamo ambire alla sua eradicazione, come è successo con altri tumori causati da virus, in primis gli epatocarcinomi dovuti all’epatite B e praticamente scomparsi con l’introduzione del vaccino negli anni Ottanta”. Per quanto riguarda altre neoplasie Hpv correlate, quindi quelle che possono colpire vagina, vulva, pene, ano e sede testa-collo, “non sono prevenibili con lo screening e spesso vengono diagnosticate in fase avanzata, quando è difficile curarle. Perciò per ridurne l’incidenza è fondamentale vaccinarsi”. Non si può ancora vedere l’effetto del vaccino sul numero di casi perché l’introduzione del piano è fin troppo recente, però, conclude l’esperto dell’Airc, “abbiamo dati preliminari che indicano una riduzione delle lesioni precancerose e, soprattutto, la lezione dell’Australia che, con un’altissima copertura vaccinale, potrebbe essere il primo Paese ad eradicare il cancro alla cervice grazie al vaccino anti-Hpv”.