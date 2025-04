HPV, gli studenti promuovono la prevenzione con il rap

In occasione della Settimana Europea dell’Immunizzazione (27 aprile – 3 maggio), l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha lanciato un rap intitolato “Proteggi il domani” per sensibilizzare sulla vaccinazione contro il Papillomavirus umano (Hpv). Il progetto rientra nel programma europeo Perch, coordinato dall’ISS.

Il brano racconta la storia di un adolescente che teme di perdere la madre a causa di un tumore legato all’Hpv, trasmettendo un messaggio di speranza attraverso la prevenzione. Realizzato da studenti di diverse regioni italiane, esso servirà come strumento di comunicazione nei futuri progetti dell’ISS per la promozione delle vaccinazioni.

Il progetto Perch ha inoltre avviato una sperimentazione pilota in Calabria, Campania e Puglia per introdurre la vaccinazione anti-HPV nelle scuole, riconoscendo l’importanza di queste istituzioni nella sensibilizzazione della salute. L’obiettivo è raggiungere almeno il 90% di copertura vaccinale entro il 2030, traguardo fondamentale per prevenire tumori correlati all’Hpv, ma che al momento è lontano, poiché nessuna regione italiana ha raggiunto tale percentuale.

Il 12 e 13 giugno 2025, i risultati del progetto saranno presentati a Roma in un convegno internazionale organizzato dall’ISS. Secondo l’OMS, un giovane su tre è positivo per HPV, evidenziando la necessità di interventi di prevenzione e screening. Nei Paesi ad alto reddito, l’incidenza di cancro cervicale è significativamente ridotta, mentre nei Paesi a basso reddito rimane alta, sottolineando l’importanza della vaccinazione anche in queste aree.