HP Victus Gaming: Ryzen 5, RTX 4050, 16GB RAM, 144Hz

Da stranotizie
HP Victus 15-fb2000sl Notebook, AMD Ryzen 5-8645HS, RAM 16GB, 512GB SSD, Display 15.6″ FHD Anti-Glare IPS 300 Nits 144Hz, NVIDIA RTX 4050 6GB, Cam 720p TNR, AMD FreeSync Premium, Windows 11, Grey

Porta la potenza del gaming ovunque senza compromessi

Dimentica i limiti. Con l’HP Victus 15-fb2000sl hai a disposizione un vero e proprio pc desktop racchiuso in un laptop sottile e portatile. Questo dispositivo unisce un design aggressivo ed elegante nelle tonalità Grigio Mica a un hardware pensato per le performance più estreme.

Al cuore del sistema batte il processore AMD Ryzen 5-8645HS, affiancato dalla potente scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria dedicata. L’intelligenza artificiale di NVIDIA ottimizza grafica e prestazioni in tempo reale, mentre i 16 GB di RAM DDR5 e l’SSD NVMe da 512 GB assicurano tempi di caricamento rapidissimi e un multitasking fluido.

La tua esperienza visiva sarà immersiva grazie al display da 15.6″ Full HD IPS. Con tecnologia Anti-Glare e una luminosità di 300 Nits, garantisce colori brillanti e dettagli nitidi in qualsiasi condizione di luce. La frequenza di aggiornamento a 144 Hz e il supporto ad AMD FreeSync Premium eliminano ogni frammentazione e tearing, regalandoti immagini ultra fluide per una reattività estrema in ogni gioco.

La fotocamera HD 720p con riduzione del rumore e il sistema di raffreddamento proprietario a 5 vie completano un profilo tecnico di prim’ordine, pronto a gestire lunghe sessioni di gaming o lavoro creativo.

Perché scegliere l’HP Victus? Ecco due vantaggi pratici che fanno la differenza ogni giorno:

  • Gaming ovunque, senza ingombri: Porta con te una potenza da gaming vero grazie a un design compatto (spessore di soli 2.2 cm e peso di 2.3 kg) e a un’autonomia che ti permette di giocare o lavorare lontano dalla presa elettrica più a lungo.
  • Esperienza fluida e senza interruzioni: La combinazione dello schermo a 144 Hz e della tecnologia AMD FreeSync Premium garantisce una fluidità perfetta, eliminando ogni distrazione visiva durante le partite più intense o nello scrolling di contenuti multimediali.

Con Windows 11 preinstallato, sei pronto a tuffarti in un universo di possibilità, performance e intrattenimento senza limiti.

Non accontentarti di giocare. Domina ogni partita con lo strumento giusto. L’HP Victus aspetta solo di essere acceso da te.

