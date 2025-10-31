HP Victus 15: Core Ultra 7, 16GB RAM, RTX 5060, FHD 144Hz

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€1,399.99 – €1,199.99
⭐ Valutazione: 4 / 5
HP Victus 15-FA2000SL Notebook, Intel Core Ultra 7 240H, 16GB RAM, 1TB SSD, 15.6 FHD IPS 144Hz Display, Anti-Glare, NVIDIA RTX 5060 8GB, 3 Months PC Game Pass Included, Windows 11, Grey
HP Victus 15-FA2000SL: Il Tuo Compagno Ideale per il Gaming
Scopri il HP Victus 15-FA2000SL, il notebook progettato per regalarti esperienze di gioco straordinarie. Con un potente processore Intel Core Ultra 7 240H, questo laptop offre prestazioni eccezionali, permettendoti di affrontare ogni sfida con facilità.
Prestazioni al Top
Grazie ai 16GB di RAM DDR4 e a un veloce SSD da 1TB, le operazioni di avvio e le performance generali sono fluide e reattive, mentre lo spazio di archiviazione è più che sufficiente per i tuoi giochi e i tuoi file. L’NVIDIA RTX 5060 con 8GB di memoria grafica assicura una qualità visiva mozzafiato, rendendo ogni dettaglio e ogni movimento estremamente realistici.
Display Impattante
Il display Full HD da 15.6″ offre una risoluzione di 1920 x 1080 e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, garantendo immagini nitide e reattive. La tecnologia IPS e il trattamento anti-riflesso ti permetteranno di immergerti nei tuoi mondi virtuali preferiti senza distrazioni.
Design Elegante e Funzionale
Il design elegante in colore grigio si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, dalla scrivania di casa a quella dell’ufficio. La tastiera retroilluminata e il touchpad numerico ti permetteranno di lavorare e giocare con comodità e stile.
Vantaggi Pratici
- **Tre mesi di PC Game Pass inclusi**: Accedi a centinaia di giochi di alta qualità e scopri nuove avventure senza costi aggiuntivi.
- **Connettività Versatile**: Equipaggiato con diverse porte, tra cui USB-C, USB-A e HDMI, per collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi.
Inizia a vivere il gaming al massimo livello con l’HP Victus 15-FA2000SL. Non perdere l’occasione di portare il tuo gioco al prossimo livello: investi nel tuo futuro di gamer oggi stesso!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,399.99 - €1,199.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 HP Victus 15-FA2000SL Notebook, Intel…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €19.00 - €11.79 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 ALPRO BARISTA 100% VEGETABLE OAT…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €26.99 - €17.94 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 eSUN PLA+ Filament 1.75mm, 3D…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €429.99 - €408.49 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Netflix Official 4K Projector/1200 ANSI/36W…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €379.90 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Midea MF10EW80B Slim Front Load Washing Machine,…