HP Victus 15: Core Ultra 7, 16GB RAM, RTX 5060, FHD 144Hz

HP Victus 15-FA2000SL Notebook, Intel Core Ultra 7 240H, 16GB RAM, 1TB SSD, 15.6 FHD IPS 144Hz Display, Anti-Glare, NVIDIA RTX 5060 8GB, 3 Months PC Game Pass Included, Windows 11, Grey

HP Victus 15-FA2000SL: Il Tuo Compagno Ideale per il Gaming

Scopri il HP Victus 15-FA2000SL, il notebook progettato per regalarti esperienze di gioco straordinarie. Con un potente processore Intel Core Ultra 7 240H, questo laptop offre prestazioni eccezionali, permettendoti di affrontare ogni sfida con facilità.

Prestazioni al Top

Grazie ai 16GB di RAM DDR4 e a un veloce SSD da 1TB, le operazioni di avvio e le performance generali sono fluide e reattive, mentre lo spazio di archiviazione è più che sufficiente per i tuoi giochi e i tuoi file. L’NVIDIA RTX 5060 con 8GB di memoria grafica assicura una qualità visiva mozzafiato, rendendo ogni dettaglio e ogni movimento estremamente realistici.

Display Impattante

Il display Full HD da 15.6″ offre una risoluzione di 1920 x 1080 e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, garantendo immagini nitide e reattive. La tecnologia IPS e il trattamento anti-riflesso ti permetteranno di immergerti nei tuoi mondi virtuali preferiti senza distrazioni.

Design Elegante e Funzionale

Il design elegante in colore grigio si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, dalla scrivania di casa a quella dell’ufficio. La tastiera retroilluminata e il touchpad numerico ti permetteranno di lavorare e giocare con comodità e stile.

Vantaggi Pratici

  • **Tre mesi di PC Game Pass inclusi**: Accedi a centinaia di giochi di alta qualità e scopri nuove avventure senza costi aggiuntivi.
  • **Connettività Versatile**: Equipaggiato con diverse porte, tra cui USB-C, USB-A e HDMI, per collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi.

Inizia a vivere il gaming al massimo livello con l’HP Victus 15-FA2000SL. Non perdere l’occasione di portare il tuo gioco al prossimo livello: investi nel tuo futuro di gamer oggi stesso!

