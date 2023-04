HP presenta le novità per l'ufficio e il gaming

HP ha ospitato l’Amplify Partner Conference, evento globale dedicato ai partner che, per la prima volta negli ultimi tre anni, si è tenuto in presenza, a Chicago, lo scorso 29 marzo. Durante questo evento, totalmente carbon neutral, l’azienda ha presentato una serie di nuove offerte per favorire la crescita a lungo termine dei partner e la customer value nel tempo. “L’impegno di HP nei confronti del canale non è mai stato così forte. L’evento di questa settimana non ha come obiettivo solo il rafforzamento delle relazioni con i partner, sottolineando che HP è il brand ideale per sviluppare il loro business; stiamo dando ascolto ai loro feedback e condividendo tutte le iniziative concrete che abbiamo messo in atto di conseguenza”, ha dichiarato David McQuarrie, Chief Commercial Officer di HP. “Insieme ai nostri partner, abbiamo tutti gli ingredienti necessari per cogliere un gran numero di opportunità. Abbiamo il giusto portafoglio , le operation giuste, i partner giusti e, cosa più importante di tutte, una forte determinazione a vincere”.

L’azienda ha annunciato che a partire dal primo novembre 2023 (anno fiscale 2024), tutti i prodotti, le soluzioni e la distribuzione del portafoglio HP saranno integrati nell’HP Amplify Program, offrendo una piattaforma globale come base per il coinvolgimento dei partner. HP ha annunciato le nuove HP Color LaserJet 4200/4300 e le soluzioni di stampa HP Color LaserJet Enterprise 5000/6000 e X500/X600 per le aziende di tutte le dimensioni. Tutte le nuove stampanti della serie HP Color LaserJet sono dotate di toner HP sostenibili di nuova generazione che consentono di ridurre fino al 27% il consumo energetico e fino al 78% il contenuto di plastica negli imballaggi.

HP ha annunciato Wolf Connect, una soluzione di connettività per la gestione IT che fornisce una connessione resiliente e sicura ai PC remoti, consentendo all’IT di gestire i dispositivi anche quando sono spenti o offline. Utilizzando una rete cellular-based, la connettività affidabile di HP Wolf Connect contribuisce a garantire che i team IT possano gestire tempestivamente una workforce ibrida e distribuita. Questa soluzione consente di ridurre il tempo e gli sforzi necessari per gestire i ticket di assistenza, proteggere i dati da perdite o furti e mitigare le potenziali violazioni, nonché ottimizzare la gestione delle risorse. Infine, Omen e HyperX presentano un ecosistema progettato per il gaming e il lavoro senza soluzione di continuità con i nuovi laptop Omen e Victus, i monitor Omen e le funzionalità di Omen Gaming Hub. Il nuovo laptop Omen Transcend 16, in aggiunta ai laptop Omen 16 e Victus 16 e a una gamma di monitor Omen, concludono l’offerta.